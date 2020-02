Lenovo svela le novità dei prossimi ThinkPad

Lenovo ha annunciato le ultime novità riguardanti la famiglia di portatili ThinkPad, che includerà le rinnovate serie L, X e T.

La nuova gamma di portatili ThinkPad di casa Lenovo presenterà diverse soluzioni IT innovative, tra cui Modern Standby, Wake on Voice, WiFi 6, Dolby Audio Speaker System e Dolby Vision. Inoltre, l'utente potrà optare per modelli equipaggiati con processori Intel Core vPro di decima generazione o AMD Ryzen 4000 PRO Mobile (prossimi al lancio sul mercato) e Lenovo sarà il primo produttore di PC a portare al pubblico l’ultima gamma di CPU AMD destinata al mercato mobile.

Modern Standby potrebbe rivelarsi una funzionalità molto utile dal punto di vista della produttività e potrebbe essere paragonata alla modalità di riposo della console PS4, con il sistema che resta sempre attivo e connesso consumando un basso quantitativo di energia. Potrete, dunque, riprendere in un attimo il lavoro lasciato in sospeso, grazie a tempi di riavvio molto rapidi e, per fare ciò, potrete servirvi dei comandi vocali messi a disposizione dalla funzione Wake on Voice.

Gli ultimi modelli della serie ThinkPad offriranno una migliore connettività grazie alla tecnologia Wi-Fi 6 e alla presenza di un modulo wireless WWAN di categoria 16, in modo da ridurre i tempi di download e garantire un livello elevato di collaborazione cloud anche a grandi distanze.

Le novità della nuova serie Thinkpad

La serie T è storicamente quella appartenente alla gamma di portatili Thinkpad che ha riscosso un maggiore successo negli anni e i nuovi modelli da 14 e 15 pollici saranno disponibili con sistema operativo Windows 10 Pro e monteranno processori Intel Core vPro di decima generazione o AMD Ryzen PRO 4000 Mobile.

D’altro canto, gli ultimi modelli appartenenti alla serie X sono progettati per essere simili alla serie T, ma in modo da mantenere un design più compatto e improntato alla portabilità. ThinkPad X13 e X13 Yoga saranno disponibili in diverse configurazioni con uno schermo ePrivacy PrivacyGuard FHD da 500 nit dotato di funzionalità PrivacyAlert per proteggere gli utenti da sguardi indiscreti; inoltre, entrambi i modelli equipaggeranno i più recenti processori Intel e AMD.

Infine, la serie ThinkPad L si presenta con un design rinnovato più sottile e leggero rispetto al passato e i nuovi modelli includeranno il sistema operativo Windows 10 Pro, oltre alle funzioni di lettura di impronte digitali e riconoscimento facciale di Windows Hello . Come per i modelli trattati in precedenza, anche ThinkPad L14 e L15 saranno disponibili con processori Intel Core vPro di decima generazione o processori AMD Ryzen PRO 4000 Mobile.

Non siamo ancora a conoscenza dei futuri prezzi di vendita per il mercato italiano, ma vi informiamo che i nuovi portatili della gamma ThinkPad saranno disponibili in anteprima negli Stati Uniti a partire da maggio 2020, con prezzi che oscilleranno tra $649 e $1029.