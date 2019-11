Le indiscrezioni sul nuovo Motorola Moto G8 suggeriscono una tripla fotocamera da 48 MP

Dopo il lancio del Moto G8 Plus, sono trapelate informazioni su Moto G8, il fratello più economico della famiglia budget di Motorola.

Il Moto G8 Plus è stato presentato alcune settimane, fa ad ottobre, come parte del portfolio di smartphone “budget” Motorola per il 2019. Come ormai da tradizione, il G8 normale seguirà presto, ad un prezzo leggermente inferiore. Tuttavia, la società non l'ha svelato insieme al G8 Plus, ma dovrebbe venire annunciato presto.

(Image credit: Evleaks)

Evan Blass, famoso leaker, ha condiviso alcune foto del prossimo Moto G8, dandoci un'idea su cosa aspettarci in termini di design. Il telefono sarà disponibile in tre colori, tra cui blu, bianco e nero. Tutti sembrano avere il dorso in plastica.

È presente una tripla configurazione della fotocamera sul retro, una delle quali dovrebbe essere una fotocamera principale da 48 MP. Gli altri due dovrebbero essere una fotocamera "Action" ultra-wide ed un sensore di profondità, come con la maggior parte dei telefoni Moto usciti quest'anno. C'è anche uno scanner di impronte digitali sul retro, con il tipico logo incorporato.

(Image credit: Evleaks)

La parte anteriore del Moto G8 sembra piuttosto convenzionale e simile a quello del G8 Plus, con un grande display e un notch a goccia sulla parte superiore per la selfie-camera.

Il leak non fa cenno ad alcuna specifica, ma dovrebbero essere molto simili o leggermente ridotte rispetto al G8 Plus. Per il contesto, il G8 Plus alla sua uscita ha presentato un display LCD da 6,3 pollici con una risoluzione Full HD+, alimentato dal chipset octa-core Snapdragon 665 con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile. Il suo array di fotocamere includeva una fotocamera principale da 48 MP, una action camera da 16 MP, un sensore di profondità da 5 MP ed un laser per aiutare l'autofocus. Le immagini trapelate del Moto G8 non lasciano intravedere alcun sensore laser.