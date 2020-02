Larry Tesler, l'inventore del "copia e incolla" muore a 74 anni

Larry Tesler, una delle maggiori icone informatiche di tutti i tempi, si è spento all’età di 74 anni. Per chi non lo conoscesse, Tesler è stato colui che inventò la funzione taglia, copia e incolla, la stessa che utilizziamo tutti i giorni per fare le nostre operazioni al PC.

Tesler iniziò a lavorare negli anni 60, in un momento in cui i computer erano praticamente impossibili da usare dalla stragrande maggioranza delle persone. Oggi, grazie anche alle sue invenzioni, la nostra vita è molto più semplice.

Nato a New York nel 1945, Tesler ha studiato alla Stanford University in California e si è specializzato nella progettazione dell’interfaccia utente. Ha iniziato a lavorare alla Xerox Palo Alto Research Center per poi arrivare alla Apple, dove divenne dirigente della divisione di ricerca.

Apple non fu il traguardo di Tesler. Dopo 17 anni trascorsi all’azienda di Cupertino, Tesler lavorò anche per Amazon e Yahoo e avviò una start-up nel settore dell'istruzione. In un’intervista del 2012 alla BBC, Tesler disse: “È come una specie di passaggio. Dopo aver fatto tanti soldi non ti limiti a rilassarti, ma cerchi di finanziare altre società. Vi fa sentire meglio condividere con gli altri ciò che avete imparato”.

Tuttavia, la sua più grande invenzione fu probabilmente la funzione taglia, copia e incolla, implementata per la prima volta in un computer nel 1983.