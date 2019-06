La versione top del Mac Pro potrebbe costare $45,000

Non appena Apple ha annunciato il nuovo Mac Pro durante il suo evento WWDC 2019, abbiamo immaginato che non sarebbe stato a buon mercato. – Il modello base costa infatti $5,999 (circa €5300) , ma ora alcune stime suggeriscono che con tutti i possibile potenziamenti del caso il prezzo potrebbe arrivare a $45,000 (circa €40.000).

A fare i conti ci ha pensato il sito Verge calcolando il prezzo delle possibili componenti aggiuntive. Non si tratta perciò del prezzo ufficiale di Mac Pro, ma di una buona stima di quanto Apple potrebbe chiedere. E si tratta sicuramente di molti soldi.

Il totale, voce per voce

Ma come ha fatto Verge ad arrivare alla cifra di $45,000? Per prima cosa ha inserito il prezzo della versione base di Mac Pro: $6,000.

Quindi ha aggiunto il costo della memoria RAM che la versione top di Mac Pro è in grado di gestire:1.5TB. Servono perciò 12 banchi da 128GB DDR4 ECC che attualmente costano circa $18,000.

In pratica procurarsi il massimo della RAM costa quanto un'automobile!

Quindi c'è la memoria. Se la versione base di Mac Pro integra solamente un disco SSD da 256GB, è possibile arrivare a 4TB of storage per $2,400 (si tratta del prezzo necessario per dotare un iMac Pro di un disco SSD da 4 TB )

In realtà se fosse possibile sostituire direttamente il disco sul Mac Pro si potrebbe risparmiare qualcosa, ma se Apple continuerà con la sua politica che impedisce interventi da parte degli utenti, sarete costretti a richiederlo ad Apple al momento dell'acquisto.

Come CPU, Verge ha scelto laIntel Xeon W-3275M, un modello da 2.5GHz e 28 core che costa $7,453. Anche se è improbabile che Mac Pro userà proprio questa CPU, scegliere l'aggiornamento a un modello da 28 core costerà sicuramente molto.

Come indica Verge il prezzo più difficile da stimare è quello della GPU. La versione più pompata del Mac Pro sarà compatibile con le schede AMD Radeon Pro Vega II Duo, per un totale di quattro schede AMD Radeon Pro Vega II installate in due moduli MDX e collegate con l'Infinity Fabric Link di Apple.

Al momento non si conoscono i prezzi delle schede grafiche AMD Pro Vega II ma non saranno certo a buon mercato, specialmente considerando le richieste di Apple. Secondo Verge il prezzo dovrebbe essere di $12,000 per tutte e quattro, ma potrebbe addirittura essere sottostimato.

Aggiungetevi la Apple Magic Keyboard e il Magic Trackpad 2 (che Apple vende separatamente) e il totale arriva ai $45,000.

Il monitor Apple Pro Display XDR costerà almeno $5,000 (Image credit: Apple)

Se il prezzo è accurato, è anche decisamente elevato e non pensiamo che saranno in molti ad approfittarne. Inoltre, per godere in pieno dell'esperienza Mac Pro bisognerà aggiungere un monitor come Apple Pro Display XDR che ha prezzi che partono dai $4,999. E vi servirà naturalmente anche un supporto per il monitor che da solo costa ben $1,000.

Questo porta il titolo a ben oltre i $50,000, francamente un prezzo assurdo. Ci piacerebbe pensare che queste stime siano sbagliate ma conoscendo Apple non ci giureremmo!