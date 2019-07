La telecamera di sicurezza Xiaomi a meno di 40 euro vale almeno un'occhiata

Xiaomi è in questo momento tra le aziende cinesi di Hi-Tech più smart, al punto che molti la definiscono la Apple d'Oriente. Fortunatamente dal produttore di Cupertino ha preso il gusto per il design e per le prestazioni e non quello del prezzo. La Xiaomi Mi Home Security Camera 360°, in questo momento in vendita a poco più di 35 euro, è l'ennesima dimostrazione di come un prodotto cinese non sia per forza una cinesata.

La doppia testata del motore consente alla telecamera di ruotare e catturare una visuale orizzontale a 360° e una verticale a 96°, permettendo così un controllo globale dell'ambiente. Anche la funzione di rilevazione del movimento è precisa e può funzionare anche durante le ore notturne grazie all'illuminatore a infrarossi da 940nm.

(Image credit: Xiaomi) Xiaomi Mi Home Security Camera 360° Con poco più di 35 euro è possibile acquistare una videocamera di sicurezza in grado di ruotare a 360 gradi e di funzionare anche di notte grazie agli infrarossi.Vedi offerta

Fino a giugno il prezzo era superiore ai 40 euro, un prezzo già ottimo ma che ora diventa veramente insuperabile. Soprattutto per chi ha Amazon Prime e può così godere della consegna gratuita.