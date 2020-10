La PS5 è gigante, le immagini in scala ci mostrano quanto

Sapevamo già che PS5 sarebbe stata grande ma, a quanto pare, la console next gen di Sony è più ingombrante del previsto.

Come mostrano i diagrammi riportati in scala dell'illustratore Keisawada, che ha disegnato PS5 affiancandola a altri oggetti tra cui Nintendo Switch, la console Sony è nettamente più grande dei suoi rivali e con i suoi 8,9cm di altezza in più fa sembrare Xbox Series X una nanerottola.

Che si decida di posizionarla orizzontalmente o verticalmente, PS5 necessita di una grande quantità di spazio. Non solo la console è incredibilmente alta, ma è anche sorprendentemente profonda. Qualsiasi orientamento scegliate, lo spazio che avete a disposizione potrebbe non bastare.

Xbox Series X(151x151x301mm)も置いてみた。 pic.twitter.com/Y9VDEkbokWSeptember 20, 2020

Secondo quanto dichiara Sony, PS5 è alta 39cm, profonda 26cm e larga 10,4cm, questo senza considerare il supporto della console. In confronto, PS4 Pro è alta 32,7cm, profonda 29,5cm e larga 5,5cm, mentre Xbox Series X è alta 30,1cm, profonda 15,1cm e larga 15,1cm.

Tutto esaurito

I pre ordini per PS5 sono iniziati e finiti il 17 settembre, visto che la console è andata sold out in poche ore. Sony si è scusata per il poco preavviso dato ai suoi clienti e ha promesso che a breve saranno disponibili nuove unità. PlayStation 5 arriverà nei negozi di Stati Uniti, Giappone, Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea Del Sud il 12 novembre, mentre nel resto del mondo si dovrà aspettare il 19 novembre.

I preordini per Xbox Series X e Xbox Series S sono invece disponibili da oggi 22 settembre. La console next gen di Microsoft sarà in vendita dal 10 novembre.

