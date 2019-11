Jabra Elite 75t, l'alternativa perfetta agli AirPods di Apple

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari wireless, sicuramente vi sarete già imbattuti nella serie Jabra Elite. Sono stati molto amati grazie alla qualità sonora bilanciata e il design sobrio ed elegante.

Ora l'azienda ha presentato un nuovo modello della linea, i Jabra Elite 75t. Con la loro durata della batteria migliorata, potrebbero essere i degni avversari degli AirPods di Apple.

Presentati a Berlino all'IFA 2019, i nuovi auricolari sfruttano il successo dei Jabra Elite 65t, che si sono conquistati 4,5 stelle su 5 quando li abbiamo recensiti lo scorso anno.

Jabra afferma che i miglioramenti riguardano la durata della batteria, notevolmente potenziata, e una vestibilità più comoda grazie alle dimensioni ridotte.

Una vestibilità confortevole

L'autonomia è sicuramente migliorata rispetto agli Elite 65t, passando da cinque a sette ore e mezzo. Si riescono a raggiungere le 28 ore totali ricaricandoli con la custodia, e Jabra sostiene che presto verrà introdotta una variante wireless della custodia di ricarica.

L'autonomia batte quella degli Apple AirPods, che offrono solo 5 ore di autonomia, con 20 ore aggiuntive con la custodia di ricarica.

Gli auricolari hanno un'ottima vestibilità e sono molto confortevoli; anche sotto questo punto di vista presentano un miglioramento rispetto al modello precedente. Jabra sostiene di aver sviluppato gli auricolari secondo un modello progettato per adattarsi a migliaia di orecchie differenti.

I Jabra Elite 75t possono essere usati per ascoltare musica mentre ci si allena grazie al grado di protezione certificato IP55, che li rende resistenti ad acqua e polvere con una garanzia di due anni. Per poterne beneficiare, sarà necessario registrarsi con l'app Jabra Sound+.

Più costosi degli AirPods

Jabra non ha svelato molto riguardo la qualità audio, il che ci fa credere che sia molto simile a quella degli Elite 65t. Il suono dovrebbe essere personalizzabile con l'app Jabra Sound+, che vi dà la possibilità di cambiare le impostazioni tramite equalizzatore, modificare la percezione dei rumori esterni e tenere monitorata l'autonomia.

Grazie ai microfoni integrati è possibile fare e ricevere chiamate, e parlare all'assistente vocale del vostro smartphone. Sarà sufficiente premere uno dei pulsanti touch per attivare Siri, Alexa o Google Assistant.

Gli auricolari saranno disponibili per l'acquisto nei colori nero e oro a partire da metà ottobre a un prezzo di partenza di circa 230 dollari. Sono quindi un poì più costosi rispetto agli AirPods, e naturalmente anche rispetto al modello precedente.

Rimaniamo comunque in attesa per sapere i prezzi ufficiali per l'Italia, quindi le nostre indicazioni per il momento potranno esservi utili solo per farvi un'idea di quanto potreste spendere per questi auricolari true wireless.