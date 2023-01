iPhone 15 Ultra potrebbe avere una fotocamera migliore della versione Pro

iPhone 14 Pro Max e iPhone 14 Pro non differiscono molto tra loro in termini di specifiche, fatta eccezione per la dimensione dello schermo e la capacità della batteria. Apple potrebbe tuttavia cerca di differenziare maggiormente i due top di gamma a partire dalla nuova serie, almeno stando al codice trapelato di iOS 17.

Le informazioni provengono da HowToiSolve (Si apre in una nuova scheda), che sostiene di aver trovato riferimenti relativi ad iPhone 15 Ultra, la nuova variante che dovrebbe essere lanciata al posto della versione Pro Max e usufruire di un'elaborazione delle immagini più avanzata, pur mantenendo la stessa fotocamera.

Il vantaggio potrebbe tuttavia non riguardare solo la parte fotografica, ma anche l'hardware, dato che, come affermato dalla fonte, le prestazioni della variante Ultra non saranno limitate come è stato fatto sul resto degli iPhone 15 al fine di evitare il surriscaldamento del chip. Di conseguenza è lecito attendersi un SoC persino più potente.

Non mancano altri dettagli, già sentiti in precedenza, come la presenza dell'Isola Dinamica per tutta la gamma iPhone 15, nonché la porta USB-C, che nei top di gamma sarà in grado di offrire una velocità di trasferimento quasi pari all'USB 3.2.

Nonostante tutte queste informazioni provengano dal codice sorgente di iOS 17, pare che non ci siano novità sostanziali per quanto riguarda il sistema operativo in sé, dato che le differenze si concentrerebbero per lo più su una maggiore stabilità ed efficienza. Alcune app riceveranno tuttavia piccoli ritocchi, mentre la home dovrebbe apportare modifiche sostanziali.

Stando ad altre notizie su iPhone 15, alcuni o tutti i modelli supporteranno il Wi-Fi 6E, secondo una nota degli analisti Blayne Curtis e Tom O'Malley, riportata da MacRumors. Ciò permetterebbe di usufruire del supporto alla banda Wi-Fi da 6GHz.

iPhone 15 Ultra sembra finalmente distinguersi dal resto dei modelli

Se finora non c'è stata una vera differenza tra una gamma e l'altra, iPhone 15 Ultra potrebbe effettivamente presentare qualcosa di diverso rispetto agli altri iPhone 15, dove anche i modelli più economici potranno usufruire delle novità più recenti, seppur continuando probabilmente a far uso del SoC attuale.

Oltre a ciò, il modello Ultra potrebbe avere una cornice in titanio e una doppia fotocamera anteriore, tutte cose che non dovrebbero essere presenti su iPhone 15 Pro. Se quindi da un lato il prezzo potrebbe essere notevolmente più alto, dall'altro potrebbe effettivamente esserci una "ventata" di novità.