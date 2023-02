iPhone 15, primi render con Dynamic Island e porta USB-C

A pochi giorni dalla comparsa dei primi render di iPhone 15 Pro sono emerse altre tre immagini che mostrano la presunta variante standard del prossimo smartphone Apple.

I render pubblicati da 9to5Mac sono basati su informazioni fornite da un "affidabile produttore di custodie protettive" e svelano alcune novità importanti per la variante standard di iPhone 15.

Le principali sono senza dubbio il display più grande da 6.2" dotato di Dynamic Island e la porta USB-C che va a sostituire (come previsto) l'ingresso Lightning utilizzato finora da Apple. Questo, oltre a rendere i nuovi iPhone 15 compatibili con caricatori USB-C, garantirà velocità di trasferimento e ricarica superiori per la gioia degli utenti Apple.

Su lato sinistro, come di consueto, troviamo un interruttore per disattivare/attivare l'audio e i controlli del volume. Il nuovo report di 9to5Mac specifica che, probabilmente, si tratterà di tasti fisici piuttosto che dei presunti comandi capacitivi di cui si vocifera.

Tuttavia, come fa notare 9to5Mac, i comandi capacitivi potrebbero fare il loro esordio sulle varianti Pro.

Image 1 of 3 (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac)

La parte posteriore del telefono sembra pressoché invariata e ospita una configurazione a doppia fotocamera con i sensori disposti in diagonale. Anche quest'anno Apple riserverà il sensore LiDAR e la terza fotocamera alle varianti Pro e Pro Max.

Le immagini che vedete qui sopra sono dei disegni 3D sviluppati in CAD sulla base delle informazioni ottenute dalla fonte, quindi non si possono in alcun modo considerare ufficiali. Tuttavia, 9to5Mac è una rivista rinomata in ambito Apple e ha un elevato tasso di affidabilità quando si parla di iPhone, quindi possiamo dire che con tutta probabilità i render sono molto vicini alla realtà.