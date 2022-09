iPhone 14 Plus non piace, è la cenerentola tra i modelli nuovi

La nuova gamma Apple sta per uscire: venerdì 16 settembre saranno disponibili iPhone 14, 14 Pro e Pro Max. Attesa leggermente più lunga per il modello 14 Plus che arriverà il 7 ottobre. Proprio questa versione della 14esima serie è stata protagonista di un recente colpo di scena che la vede come la meno popolare delle quattro.

A darne notizia è Ming-Chi Kuo, analista di TF Securities che, pubblicando un report riguardante i preordini, mostra come il trend si stia muovendo verso i modelli di fascia alta. In poche parole, IPhone 14 Pro e 14 Pro Max stanno andando bene mentre 14 e 14 Plus tentennano.

I dati

Continuiamo ad osservare l’andamento di iPhone 14 Plus. I dati, incrociati con quelli della generazione precedente, registrano un numero di preordini inferiore a iPhone 13 Mini, al punto che 14 Plus contribuisce con solo il 5% del totale.

Diversamente, iPhone 14 Pro e Pro Max si guadagnano un consistente 85% della torta, mentre iPhone 14 occupa il restante 10%.

L’uscita di 14 Plus è ancora lontana e non si sa come si trasformerà il trend, se lo farà. Certamente, la fetta di pubblico che vuole accaparrarsi subito i nuovi modelli non aspetterà il 7 ottobre e, anche se così non fosse, le versioni presto disponibili coprono un’ampia fetta di mercato.