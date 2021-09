iPhone 14, niente notch e Face ID sotto al display

iPhone 13 non è ancora uscito, ma si sente già parlare di iPhone 14. Dopo l'arrivo di alcuni render che mostrano un iPhone 14 Pro Max senza notch, un'altra fonte generalmente affidabile ha suggerito che dall'anno prossimo potremmo dire finalmente addio all'antiestetica tacca sullo schermo una volta per tutte.

Ross Young ha scritto un tweet in cui ricorda che a giugno è stata la prima volta in cui aveva avanzato l'ipotesi che iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sarebbero stati privi di notch.

In un tweet successivo ha specificato che la tecnologia Face ID sotto al display deve ancora essere perfezionata, ma che dovrebbe essere più semplice da implementare rispetto a una fotocamera nascosta sotto allo schermo. Sembra quindi fiducioso che questa novità arriverà in tempo per l'uscita di iPhone 14 nel 2022.

Regarding iPhone 14 leaks, great to see. We showed under panel Face ID in the 2022 Pro models in June...Also showed the 2023 lineup as well. pic.twitter.com/dGcm5n0bEOSeptember 8, 2021 See more

Questo spiega perchè i render trapelati mostrano sul display di iPhone 14 Pro Max la fotocamera frontale inserita in un foro, e non sotto allo schermo.

L'indiscrezione di Young risalente a giugno includeva parecchie specifiche di iPhone 14, potete vederle nel tweet riportato qui sopra.

Incredibilmente possiamo già farci un'idea piuttosto precisa di cosa possiamo aspettarci dai nuovi iPhone del 2022, ammesso e concesso che questi leak nascondano un fondo di verità.

Un render non ufficiale di iPhone 14 Pro Max (Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

Troppo presto?

Molte fonti ormai indicano il prossimo arrivo del sistema Face ID sotto al display, con la conseguente rimozione del notch. Questo però non significa con certezza che il cambiamento arriverà con iPhone 14.

Young sembra molto più positivo a riguardo rispetto a Jon Prosser, la fonte dietro i render di iPhone 14 Pro Max. Apple non è certo famosa per fare le cose di fretta, quindi se la tecnologia è ancora in fase di sviluppo è possibile che non verrà ultimata in tempo per l'uscita di iPhone 14 nel 2022.

Inoltre è ancora davvero presto per i rumor su iPhone 14, quindi meglio non farsi prendere dall'entusiasmo. Le indiscrezioni così premature spesso si rivelano scorrette, oppure ci raccontano alcuni dettagli non ancora finalizzati che potrebbero non arrivare effettivamente sui dispositivi.

É chiaro che questa è la direzione in cui vuole muoversi Apple nel prossimo futuro, quindi dopo la diminuzione delle dimensioni del notch che ci aspettiamo di vedere con iPhone 13 prima o poi arriverà anche la sua rimozione. Forse, però, non già il prossimo anno.

Via Apple Insider