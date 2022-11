iPhone 14 è già scontato (a un prezzo niente male!)

Il Black Friday non finisce qui! Grazie agli strascichi degli sconti proposti nelle scorse settimane e all'arrivo del Cyber Monday, oggi potete portarvi a casa il nuovo iPhone 14 in offerta con uno sconto di ben 130€ sul prezzo di listino.

Forse potreste pensare che questa non è una delle migliori offerte Black Friday, visto che si tratta di uno sconto dell'11%. Tuttavia, si tratta dell'ultimissimo arrivato in casa Apple, quindi la possibilità di portarsi a casa iPhone 14 scontato considerando che è uscito solo due mesi fa non è poi così male!

Inoltre, grazie al Cyber Monday questo è il prezzo più basso registrato finora su iPhone 14 nella versione da 256GB.

(Si apre in una nuova scheda) iPhone 14 da 256GB (Azzurro) a 1.159€ 1.029€ (Si apre in una nuova scheda) La versione da 256GB di iPhone 14 (modello base) è scontata dell'11%. Forse non è uno sconto altissimo, ma se considerate che iPhone 14 è uscito solo un paio di mesi fa, questa è un'offerta niente male.

iPhone 14 è un buon modello con una CPU efficiente, ottimo display e fotocamere. Le prestazioni sono inferiori rispetto alla versione Pro ma, allo stesso tempo, lo è anche il prezzo (specialmente con questa offerta!)

Si tratta dunque del modello ideale per chi vuole un iPhone di ultimissima generazione, ma senza spendere più del necessario.