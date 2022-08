iPhone 14, Apple anticipa l'inizio della produzione in India

News e voci riguardo il prossimo iPhone 14 non accennano a rallentare prima della sua presentazione, che avverrà probabilmente il 7 di settembre, ovvero tra un paio di settimane.

L'ultima notizia però riguarda le modalità con cui Apple sta cercando di differenziare la produzione dei propri smartphone sfruttando il proprio impianto a Sriperumbudur, sulla costa orientale della penisola indiana. Questo di per sé non è una vera novità, in quanto l’azienda produce alcuni dei suoi smartphone in quella fabbrica già da 5 anni.

Tuttavia l’inizio della produzione degli iPhone rispetto a quella cinese veniva sempre posticipata di uno o due trimestri, mentre quest’anno sembra che l'azienda di Cupertino sia decisamente motivata a tagliare i normali tempi setup delle proprie factory.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la produzione indiana potrebbe iniziare tra ottobre e novembre, abbreviando decisamente le tempistiche rispetto agli anni passati.

Inoltre, non si tratta di un caso isolato, infatti nella fabbrica di Foxconn presso Chennai dove vengono prodotti gli iPhone “cinesi”, Apple starebbe cercando di abbreviare le procedure necessarie per riuscire ad organizzare la produzione in 6 mesi invece che dei 9 solitamente necessari.

Il motivo di questa scelta risiede nei problemi legati alla gestione della produzione nel territorio cinese, causata sia dai lockdown dovuti al Covid 19 sia dai veti del governo americano dovuti alla crisi relativa a Taiwan, fattori che stanno spingendo l'azienda verso un'indispensabile riorganizzazione.

