iPhone 13, un bug fa diventare lo schermo rosa: ecco cosa risponde Apple

Un numero crescente di utenti lamenta un difetto che rende completamente rosa lo schermo di iPhone 13. Il problema è stato reso noto per la prima volta ad ottobre da un utente che ha iniziato un thread sul forum Apple.

L'azienda ha quindi provveduto a sostituire il telefono, ma da allora le segnalazioni sono cresciute e non tutti gli utenti sono riusciti ad ottenere una sostituzione gratuita.

Il difetto non si presenta nemmeno sempre alla stessa maniera. Mentre in alcuni dispositivi può ripetersi in modo continuo, in altri il problema si verificava soltanto una volta o due, oppure le icone della barra di stato rimanevano bianche.

(Image credit: Apple Discussions / DPigar)

I migliori iPhone del 2022

iPhone 14: uscita, prezzo, novità e indiscrezioni

iOS 16: quando esce, iPhone compatibili, novità, funzioni

Il problema sembra riguardare soltanto la gamma iPhone 13 e non è chiaro quanto sia effettivamente diffuso. Secondo il servizio clienti Apple il difetto sarebbe dovuto al software, il che spiegherebbe perché in alcuni casi solo le icone della barra di stato rimangono bianche.

In attesa di un possibile aggiornamento per risolvere il bug, l'azienda consiglia di eseguire un backup dei dati ed aggiornare all'ultima versione di iOS, anche se non è chiaro il riferimento all'ultima versione stabile iOS 15.2 o la versione beta iOS 15.3.

Consigliamo ad ogni modo di aggiornare alla versione 15.2 ed installare eventualmente iOS 15.3 se il problema persiste.

Il supporto Apple consiglia inoltre di assicurarsi che tutte le app installate sul telefono siano aggiornate, così da assicurarsi che non ci sia qualche incompatibilità con la versione iOS installata.