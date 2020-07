iPhone 12 e i nuovi iPad arriveranno a ottobre: ecco perchè

iPhone 12 uscirà entro la fine dell'anno, questo è indubbio. Il primo smartphone 5G di Apple però potrebbe arrivare in ritardi rispetto al solito, almeno secondo le ultime indiscrezioni.

Jon Prosser ritiene che iPhone 12 e il nuovo iPad Pro arriveranno a ottobre, nonostante alcune indiscrezioni recenti affermassero che i nuovi dispositivi Apple verranno presentati l'8 settembre.

Il tweet di Prosser, comunque, non chiarisce se ottobre si riferisce al mese in cui i dispositivi verranno presentati, il mese in cui verranno messi in vendita o entrambe le cose. In ogni caso, se iPhone 12 arrivasse con qualche settimana di ritardo rispetto al solito non saremmo sorpresi.

Non si tratta solo di un problema di forniture: molti Apple Store negli USA e in altri Paesi continuano a rimanere chiusi anche ora a causa della pandemia di Covid-19. Data l'insicurezza economica che caratterizza questo momento storico, gli acquirenti potrebbero non essere intenzionati ad acquistare subito un nuovo smartphone costoso senza prima ponderare la scelta.

(Image credit: Everything Apple Pro)

Dobbiamo crederci?

Apple in genere non rilascia mai informazioni ufficiali finchè non mancano circa due settimane all'evento di presentazione. Non sapremo se i nuovi iPhone verranno presentati l'8 settembre fino a fine agosto, mentre invece se la data prescelta fosse fissata per ottobre, non ne sapremo nulla fino a metà settembre.

Prosser comunque si è rivelato essere nel giusto svariate volte: ci ha azzeccato con la data di uscita di MacBook Pro 13 e iPhone SE 2020, mentre invece le sue previsioni sulla WWDC 2020 erano sbagliate: iOS 14 alla fine non si chiamerà iPhoneOS, e AirPower non farà il ritorno che lui aveva annunciato.

L'evento di presentazione di iPhone 12, che quasi sicuramente si terrà online, nasconde ancora molti misteri. Non ci resta che attendere qualche informazione ufficiale.