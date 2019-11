iPhone 11, trapelate le schede tecniche

L'attesa dell'imminente evento di presentazione ufficiale del 10 settembre fa crescere il numero di indiscrezioni riguardo i nuovi iPhone 11. In seguito a un nuovo leak ora possiamo farci un'idea delle specifiche e dei prezzi della prossima generazione di smartphone Apple. Naturalmente le notizie non sono ufficiali, quindi come sempre vi consigliamo di prendere tutte le informazioni con le pinze.

Le ultime notizie trapelate confermano che ci saranno tre modelli, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro e l'iPhone 11 Pro Max.

Qua sotto potete vedere l'immagine delle schede tecniche e relativi prezzi di partenza:

(Image credit: Mydrivers)

L'intera serie monterà il processore A13 Bionic di Apple e la memoria varierà in base al modello scelto. L'iPhone 11 dovrebbe avere 4 GB di RAM e da 64 a 512 GB di memoria interna. Per gli altri due modelli invece la RAM dovrebbe essere da 6 GB e la memoria interna dovrebbe partire da 128 GB.

La fotocamera frontale non presenterà differenze, e per tutti i modelli è previsto un sensore da 12 MP e FaceID. Per quanto riguarda il display, iPhone 11 dovrebbe avere un LCD da 6.1'', iPhone 11 Pro e 11 Pro Max dovrebbero avere display AMOLED rispettivamente da 5.8 e 6.5''.

Tutti i dispositivi, sembra, supporteranno la ricarica wireless inversa, e le batterie sono di diversa capacità: 3.110 mAh, 3.190 mAh e 3.500 mAh. La fotocamera squadrata di cui si è tanto parlato dovrebbe ospitare due sensori da 12 MP per l'iPhone 11, a cui si aggiunge un terzo sensore della stessa risoluzione per i due modelli più avanzati.

Se quanto riportato fosse vero, non si tratterebbe di niente di rivoluzionario. Alcuni analisti hanno previsto un calo delle vendite per la prossima generazione di iPhone, che potrebbe risultare poco attraente per molti potenziali acquirenti. Esprimere un giudizio ora sarebbe prematuro e noi rimaniamo in attesa del 10 settembre per scoprire cos'ha Apple in serbo per noi.