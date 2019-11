iPhone test caduta, ecco perché serve una custodia

Il CEO di Apple Tim Cook ha presentato l'iPhone 11 Pro come lo "smartphone dallo schermo più resistente di sempre", ma lo stesso giorno in cui è uscito, Tom’s Guide ha avuto prova del contrario: quando il cellulare è caduto da circa un metro di altezza, si è danneggiato per bene.

Si tratta più o meno dell'altezza dalla quale cadrebbe se dovesse scivolarvi dalla tasca, quindi è una buona stima dei danni che rischiate se questo dovesse accadere a voi. Il vetro posteriore ha retto meglio, ma si è comunque incrinato.

Okay, if you wondered, this is how cracked iPhone 11 Pro looks like pic.twitter.com/tHAv5OoPanSeptember 20, 2019