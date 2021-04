iOS 14.5: ottime notizie in arrivo se avete problemi con la batteria dell'iPhone

É uscita la beta di iOS 14.5 per gli sviluppatori, e ora ne sappiamo di più su alcune novitài molto interessanti che aggiungeranno ancora più funzionalità a questo importante aggiornamento software.

Una di questa in particolare farà contenti gli utenti iPhone 11 frustrati dalla durata dell'autonomia del loro telefono: con il nuovo aggiornamento infatti sarà finalmente possibile ricalibrare la batteria.

Questo aggiornamento non migliora attivamente la durata della batteria, ma valuta e ricalcola le prestazioni e capacità massime.

La buona notizia è che questo sembra essere un procedimento automatico che avviene in background una volta scaricato l'aggiornamento a iOS 14.5. Lo suggerisce la stessa pagina di supporto ufficiale Apple , che curiosamente è andata online prima che la versione pubblica dell'aggiornamento venisse rilasciata.

La cattiva notizia invece è che sembra ci vogliano parecchi cicli di ricarica perchè la batteria possa venire ricalibrata, e il processo nella sua interezza potrebbe durare qualche settimana. Alla fine è previsto un aggiornamento degli elementi rilevanti, come la stima dell'autonomia residua e la valutazione delle massime prestazioni desiderabili.

E gli altri iPhone?

L'altra cattiva notizia è che, almeno per ora, questo aggiornamento sembra riguardare solo la serie iPhone 11.

Non si sa ancora se in futuro questa funzionalità verrà estesa ad altri modelli, ma probabilmente è stata data la precedenza a iPhone 11 per alcuni problemi riscontrati con questa serie in particolare.

A seguito del processo di ricalibrazione della batteria, gli utenti verranno avvisati nel caso il tentativo non fosse andato a buon fine. In questo caso sembra che verranno date le indicazioni per sostituire gratuitamente la batteria presso un centro Apple.