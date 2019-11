iOS 13.2.2 è arrivato, sistema un problema causato dall’ultimo update

Un nuovo aggiornamento per iOS 13 è arrivato sul vostro iPhone, risolverà un problema che probabilmente avrete incontrato dopo l'update a iOS 13.2.

L'update in questione ha portato un problema in cui le applicazioni spesso vengono terminate automaticamente quando si passa da una all'altra, anziché rimanere in esecuzione in background, rendendo quindi difficile il multi-tasking, cosa che ha spinto l'azienda di Cupertino a rilasciare l'aggiornamento iOS 13.2.2, predisposto per sistemare l'inconveniente.

Non abbiamo ancora avuto modo di provare questo ultimo update quindi non possiamo confermare che il problema sia stato risolto, ma la correzione è chiaramente citata da Apple nelle note dell'aggiornamento, e molte persone ne hanno già confermato il funzionamento corretto. Quest'ultima build è volta anche a riparare alcune complicazioni riscontrate con la connettività e l'utilizzo dei dati mobile.

Non c'è comunque da aspettarsi nessuna particolare nuova feature da questo update in quanto il suo scopo è appunto quello di correggere questi piccoli problemi. Nel frattempo iOS 13.3, che potrebbe portare nuove interessanti funzioni al vostro smartphone, sta già attraversando la fase di beta testing.

Dovreste già essere in grado di scaricare la build iOS 13.2.2 sul vostro iPhone, se non ora, nelle prossime ore, tramite il tasto Aggiornamento di Sistema nel menu delle Impostazioni.

Se per voi l'aggiornamento è già disponibile, vi verrà data la possibile di scaricarlo e, successivamente, installarlo.

