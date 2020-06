Intelligenza Artificiale: dal vaccino contro COVID-19 ai manga

Intelligenza artificiale: alla ricerca di un vaccino per il COVID-19

Il decreto American AI Intitiative cerca anche di implementare la sicurezza nazionale nella lotta contro il virus COVID-19. Gli obiettivi puntano su due fronti: trovare più velocemente un vaccino e sviluppare un sistema di sorveglianza nazionale per fornire in tempo reale informazioni su persone in cerca di cure e sugli ospedali. Questo nuovo sistema di prevenzione aiuterebbe a determinare quali aree del Paese possono allentare le misure restrittive e quali no.

Un leggenda AI dell’esercito americano va in pensione

Il tenente generale statunitense Jack Shanahan, direttore del Centro di Intelligenza Artificiale, ha dichiarato che andrà in pensione all’inizio di questa estate.

Il Centro di Intelligenza Artificiale è una divisione nata per collaborare con il Pentagono allo sviluppo di nuove tecnologie di apprendimento. In soli 18 mesi, questa divisione del Dipartimento della Difesa statunitense ha avuto una crescita esponenziale. Da quattro volontari senza fondi a più di un centinaio di dipendenti con un budget di 1.3 miliardi di dollari.

Un altro grande lavoro dell’ex direttore è stata la stesura di una serie di linee guida per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in modo responsabile ed etico, da seguire a livello internazionale.

La NASA punta a veicoli spaziali autonomi

La NASA ha realizzato un bando per lo sviluppo di nuove tecnologie da utilizzare nell’automazione di veicoli spaziali. Il processo di ammissione è diviso in tre step. Innanzitutto, i partecipanti devono inviare una domanda di ammissione contenente la descrizione della tecnologia di intelligenza artificiale da applicare nel campo aerospaziale. Per il secondo step saranno selezionati 20 gruppi che dovranno presentare dal vivo il loro progetto. Solamente 10 gruppi arriveranno al round finale, dove potranno ottenere fino a 1.000.000 di dollari per finanziare le loro ricerche.

Le aree di interesse del bando sono principalmente tre:

Apprendimento automatico e intelligenza artificiale per veicoli spaziali e rover di superficie autonomi, nonché l’osservazione della Terra e la gestione di disastri;

per veicoli spaziali e rover di superficie autonomi, nonché l’osservazione della Terra e la gestione di disastri; Spettrometria di massa avanzata per il rilevamento della vita e altre applicazioni scientifiche (ad es. il campionamento), utilizzando strumenti a basso consumo e a bassa massa;

per il rilevamento della vita e altre applicazioni scientifiche (ad es. il campionamento), utilizzando strumenti a basso consumo e a bassa massa; Sensori quantici con valutazioni ad alta precisione di gravità, campi magnetici ed energia oscura

La scadenza per inviare la richiesta è il 26 giugno. Se volete candidarvi, potete farlo qui.

Il primo manga scritto da intelligenza artificiale

Il manga giapponese Phaedo è il primo manga ad essere nato dalla collaborazione tra umani ed intelligenza artificiale, grazie al supporto dell’azienda giapponese Kioxia. Più di 130 trame narrative sono state divise e utilizzate per creare una nuova storia. Ispirato da Astroboy di Osamu Tezuka, Phaedo racconta le avventure di un senzatetto (da cui prende nome l’opera) e del suo compagno Apollo, un uccello robot. Insieme cercheranno di risolvere casi criminali in una Tokyo del 2030.