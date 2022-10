Il nuovo spazzolino Oral-B è più intelligente, ma occhio al prezzo

Dunque adesso la serie Oral-B iO si compone di tre modelli: iO10 infatti si aggiunge, come top di gamma, agli esistenti iO8 e iO9.

Rispetto ai modelli precedenti, la novità più interessante è una base di ricarica con hardware più complesso, sede di un sistema di controllo che sfrutta l’intelligenza artificiale - e ha anche un nuovo display molto leggibile. Una nuova base che, in sostanza, permette di monitorare lo spazzolamento in modo preciso, senza mettere mano allo smartphone come accade con i modelli fino ad iO9.

A proposito di applicazione, qui avrete la possibilità di creare una mappa 3D del cavo orale, o di impostare obiettivi di igiene orale personalizzati. Lo spazzolino stesso, che è dotato di un display, e la base di ricarica intelligente, poi sono tutto ciò di cui avrete bisogno per un’esperienza di pulizia migliore e più stimolante.

E alla fine il punto è questo: potreste comprare un Oral-B della serie Pro, e spendere una frazione di quanto costa iO10. Ma con quest’ultimo modello avrete uno strumento che è effettivamente più motivante, e può aiutare a lavarsi meglio i denti. E, dunque, ad avere una bocca più sana. In teoria, quello che si spende per uno spazzolino lo si può risparmiare di dentista, che non è niente male.

Nella confezione di Oral-B iO9 trovate anche una speciale custodia, che permette di ricaricare lo spazzolino in viaggio, così non bisogna portarsi dietro la base principale. Oral-B iO10 in due nuovi colori, Cosmic Black e Stardust White.

Il nuovo Oral-B iO10 è già disponibile sul sito Ora-B, per €499. È un prezzo piuttosto alto, considerando che il precedente iO9 costa cento euro in meno, e l’unica differenza rilevante è la nuova base di ricarica. iO8 invece costa €349, ed è forse un acquisto più consigliabile.