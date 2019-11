Il nuovo Mac Pro ha finalmente una data di uscita… più o meno

Dopo la rivelazione del Mac Pro (2019) da parte di Apple al WWDC 2019, professionisti, content creators ed appassionati sono in attesa.

Un’attesa senz’altro non breve, in quanto la provocazione “Coming This Fall” di Apple ha tenuto il pubblico desto per mesi. Soprattutto considerando quanto Apple sia stata impegnata a mantenere il passo con i propri annunci negli ultimi mesi, con i nuovi prodotti della line up di Macbook Air e Macbook Pro, ben tre nuovi iPhone ed il nuovo Macbook Pro da 16 pollici fresco di presentazione. Tutto questo solo per quanto riguarda il reparto hardware.

Le buone notizie comunque ci sono, dopo quella che è sembrata un’eternitá e dopo che l’azienda ha ottenuto l’approvazione FCC per il Mac Pro, Apple è ufficialmente pronta ad annunciare una data di uscita.

Come riportato da Tom’s Hardware, il tanto atteso discendente del Mac Pro 2013 uscirà a dicembre. Esatto, se siete stati buoni quest’anno, potreste trovare un nuovo, fiammante Mac Pro 2019 sotto all’albero.

“Potreste” è la parola chiave. Per quanto ci sia dato sapere il mese, la data precisa è ancora sconosciuta. La pagina del Mac Pro sul sito web Apple, inoltre, non è ancora stata aggiornata; “Coming This Fall” rimane ancora l’unico dettaglio relativo alla data di uscita. Se Apple manterrá la parola, Mac Pro dovrebbe dunque essere disponibile nel mercato entro il 22 Dicembre.

Mac Pro e Pro Display XDR, ecco le configurazioni disponibili

Il nuovo Mac Pro sarà disponibile in diverse configurazioni. Il modello base è equipaggiato con la CPU octa-core Intel Xeon W, GPU AMD Radeon Pro 580X e 32GB di memoria RAM. Il prezzo di questa configurazione è di $5,999 (circa €5,400). La configurazione superiore è invece munita di CPU Intel Xeon da 28 core, doppia GPU AMD Radeon Pro Vega II Duo e 1.5TB di spazio di archiviazione. Alcune stime indicano che quest’opzione potrebbe costare fino a $5,999 (circa €40,600) .

Insieme al nuovo Mac Pro, Apple ha annunciato il nuovo Pro Display XDR, che partirá da $4,999, il nuovo Retina avrà una dimensione di 32 pollici, un’impressionante risoluzione di 6016 x 3384 (6K standard), una profonditá colore di 10 bit (più di un miliardo di colori) con lo spazio colore appartenente allo standard DCI-P3.