Il Game Pass cannibalizza i giochi in uscita, lo ammette anche Microsoft

L'autorità antitrust britannica, la Competition and Markets Authority (CMA) sta attualmente indagando Microsoft in merito alla sua acquisizione di Activision Blizzard. Questa indagine ha portato alla luce alcuni dettagli interessanti su Xbox Game Pass e sulla sua redditività.

Game Pass è il servizio di abbonamento di Xbox che consente agli abbonati di giocare a un'ampia varietà di giochi per soli 9,99 euro al mese o 12,99 se si sceglie l’abbonamento Ultimate. Sebbene il dibattito su quale sia il servizio di gioco migliore, Game Pass o PS Plus, è certo che il sistema di Xbox non fa storcere il naso.

Con oltre 100 giochi disponibili per un piccolo canone mensile, più di 25 milioni di giocatori usufruiscono di Game Pass, sia su Xbox Series X e Series S che su Xbox One. Tuttavia, questo popolare servizio potrebbe essere ottimo per i giocatori, ma meno adatto alle aziende.

"Microsoft ha inoltre dichiarato che la sua analisi interna mostra un calo del [censurato]% nelle vendite di giochi dodici mesi dopo la loro aggiunta a Game Pass", ha affermato la CMA nella sua relazione.



In un'altra parte dello stesso rapporto, la CMA include informazioni sui difetti di un servizio di abbonamento a più giochi. Game Pass "cannibalizza gravemente le vendite di giochi acquistati, in particolare nel caso delle nuove uscite", ha dichiarato l’autorità.

Cosa ne pensa il CEO di Xbox Games Studio?

(Image credit: Microsoft)

Il recente rapporto della CMA contrasta con i precedenti commenti del CEO di Xbox Games Studio, Phil Spencer. Nel 2018, in un'intervista rilasciata a levelup.com, Spencer ha affermato che l'inserimento di giochi su Game Pass avesse incrementato le vendite dei titoli.

Il CEO ha equiparato Game Pass alla pubblicità gratuita, concludendo che se le persone giocano a un titolo su Game Pass, il passaparola circolerà e i giocatori saranno più propensi a comprarlo per sé se non sono abbonati al servizio di Xbox.



"Alcune persone hanno messo in dubbio questo", ha detto Spencer. "Ma quando State of Decay 2 è stato lanciato, se si guarda negli Stati Uniti, si è visto che il gioco ha venduto molto bene nel mese in cui è arrivato su Game Pass".

Game Pass come strumento di analisi del mercato

(Image credit: Microsoft)

Sebbene questa dichiarazione di Spencer contraddica le informazioni rilasciate dalla CMA, non è necessariamente sbagliata. Per i giochi più vecchi, Game Pass è una grande utilità che mantiene i titoli vivi e vegeti.



Il CEO ha persino affermato nel podcast Kinda Funny Gamescast che la possibilità di vedere quanto sono popolari i vecchi giochi è un incentivo diretto a dare il via libera ai reboot. "Come organizzazione creativa, ci sediamo e osserviamo ciò che interessa alla gente; questo ci dà più dati per pensare a cose che potremmo prendere e portare avanti".

Potrebbe essere vero che i nuovi giochi buy-to-play soffrirebbero a causa dell'opzione più economica e facilmente disponibile offerta da Game Pass. Detto questo, Game Pass serve anche a preservare e far rivivere i giochi più vecchi. In questo modo, fornisce dati utili che consentono agli sviluppatori di trarre ispirazione per i reboot. Soprattutto, Game Pass fornisce un servizio prezioso e conveniente per gli appassionati. Resta da vedere in che modo la possibilità di cannibalismo influenzerà il servizio in futuro.