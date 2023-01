I TV 2023 di TCL: mini-LED più grandi e più luminosi, ma anche QD-OLED

Al CES 2023 sarà possibile ammirare un'intera gamma di nuovi televisori TCL, con i modelli della serie Q dell'azienda. Questi modelli hanno dimensioni che vanno da 50 a 98 pollici e sono dotati di caratteristiche come il pannello Quantum Dot e la retroilluminazione a mini-LED, mentre i modelli di punta hanno un numero record di zone di local dimming in un display consumer, secondo l'azienda.

L'offerta di TCL è guidata dalla serie QM8. Questi modelli saranno venduti con schermi di dimensioni comprese tra 65 e 98 pollici e sono dotati di una retroilluminazione mini-LED Ultra che offre una luminosità di picco due volte superiore e un numero di zone di regolazione locale cinque volte superiore rispetto ai TV mini-LED 2022 dell'azienda. TCL afferma che la serie QM8 offre fino a 2.300 zone di regolazione locale, il numero più alto mai raggiunto da un TV mini-LED 4K o 8K. I televisori della serie QM8 sono modelli nativi a 120Hz e dispongono dell'interfaccia smart di Google TV e di un subwoofer incorporato per un suono integrato più dinamico.

La serie Q7 comprende i televisori di fascia media di TCL, con un pannello Quantum Dot per una maggiore luminosità e resa cromatica. Disponibili con schermi da 55 a 75 pollici, sono dotati di retroilluminazione LED full array con local dimming. Le caratteristiche di gioco includono un display nativo a 120Hz, VRR e FreeSync Premium Pro, mentre sul fronte delle smart TV c'è Google TV con telecomando vocale e controllo vocale a mani libere.

I modelli della serie Q6 di TCL sono la linea economica a punti quantici dell'azienda. Secondo TCL, offrono una luminosità superiore del 66% rispetto a un display standard non QED. I modelli della serie Q6 sono nativi a 60 Hz, ma offrono funzioni di gioco come VRR e FreeSync Premium Pro. Le dimensioni dello schermo vanno dai 50 pollici in su.

Nel corso del 2023, poi, TCL amplierà il proprio catalogo anche con televisori QD-OLED. Vale a dire televisori basati sulla stessa tecnologia del Sony A95K e del Sasmung S95B, due tra i migliori televisori del 2022.

QM8 QLED

65, 75, 85, 98 pollici

Mini-LED Ultra con fino a oltre 2.300 zone di oscuramento locale

Google TV

Telecomando vocale e controllo vocale a mani libere

Subwoofer integrato

Q7 QLED

55, 65, 75 pollici

Oscuramento locale full-array

Display nativo a 120Hz

Giochi VRR fino a 240Hz

FreeSync Premium Pro

Google TV

Telecomando vocale e controllo vocale a mani libere

Q6 QLED