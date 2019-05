I nuovi processori AMD Ryzen 3000 potranno avere 16 core

Prima ancora della presentazione della seconda generazione dei processori Ryzen giravano indiscrezioni su eventuali processori Ryzen 3000 da 16-core e ora un leak su Twitter di TUM_APISAK lo conferma.

La terza generazione di processori Ryzen AMD dovrebbe essere presentata nei prossimi mesi. L'architettura a 7 nanometri Zen 2 rende possibile la presenza di più chip in ogni core. I dettagli nel tweet parlano di un modello di pre-produzione Zen 2 a 16 core, base clock da 3.3GHz e boost clock da 4.2GHz. La scheda madre dovrebbe usare un chipset X570. TUM_APISAK è una fonte affidabile nel settore e così è probabile che vedremo effettivamente un processore Rzyen 3000 a 16 core.

Ad oggi AMD non ha mai mostrato una CPU Ryzen con così tanti core. La serie Threadripper aveva 16 core e in alcuni modelli anche di più. Ma visto che la produzione sembra essere ritardata fino al 2020 dopo essere stati rimossi dalla roadmap del 2019, i processori Ryzen potrebbero essere quelli in arrivo quest'anno.

Non esattamente quello che stavamo aspettando

Non è la prima volta che arrivano notizie di CPU Ryzen 3000 a 16-core e 32-thread. E visti i precedenti di AMD nella ricerca di soluzioni multicore ci sembra naturale che la prossima generazione di processori Ryzen avrà varianti a 12 e 16-core.

Anche se poi questa ultima fuga di notizie non corrisponde esattamente a quelle precedenti visto che sembrava dovessero venire presentati:

Ryzen 9 3850X: 16-cores, 32-threads, velocità di clock da 4.3GHz a 5.1GHz

Ryzen 9 3800X: 16-cores, 32-threads, velocità di clock da 3.9GHz a 4.7GHz

C'è una notevole differenza di velocità tra questi modelli e il modello di pre-produzione scovato da TUM_APISAK che ha velocità inferiori. Così l'interrogativo è se la velocità ridotta non derivi proprio dal fatto che sia un modello di pre-produzione .

Lasciando per un attimo da parte la velocità, rimane comunque più probabile l'arrivo di una CPU Ryzen con un maggior numero di core. Lo conferma un'altra fonte solitamnete bene informata come Jim@AdoredTV che rispondendo al tweet di TUM_APISAK ha confermato le indiscrezioni aggiungendoci solo la presenza di un modello più veloce da 12-core.

A questo punto dobbiamo solo attendere che il CEO di AMD svolga il suo keynote al Computex 2019 per avere notizie sia delle CPU Ryzen 3000 CPUs che delle GPU Navi.

