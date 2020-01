I nuovi desktop Corsair Vengeance hanno un cuore AMD

Vengeance, la gamma di PC desktop da gaming di Corsair, è tornata. La società ha presentato la serie 6100, una nuova linea di prodotti che sarà interamente equipaggiata con componenti AMD e con alcune altre parti prodotte da Corsair.

L'azienda, con la sua nuova serie, ha reso disponibili due soluzioni: Vengeance 6180 e Vengeance 6182. Come potete leggere dalle specifiche tecniche riportate in basso, i due PC sono praticamente identici, fatta eccezione per lo spazio di archiviazione e per il chip della scheda madre. Entrambi condividono i seguenti componenti:

Processore: AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16 GB Corsair Vengeance RGB Pro RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 5700 XT

Sistema di raffreddamento: Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum, Corsair RM650 80 Plus Gold CPU

Archiviazione: HDD da 2TB da 3,5 pollici

Le differenze, come detto pocanzi, sono minime: il 6180 è equipaggiato con una scheda madre AMD B450 e un SSD Corsair Force MP510 da 480 GB, mentre il 6182 utilizza un chipset X570 (del quale non si conosce il fornitore) e un SSD Corsair Force MP600 da 1 TB.

Le nuove soluzioni da gaming di Corsair arriveranno sul mercato a partire da oggi. Il prezzo di lancio per la versione 6180 dovrebbe essere di circa €2000; per il modello 6182, invece, non è stato ancora annunciato, ma visto che le differenze tra i due sono minime, pensiamo che saranno simili anche nel prezzo.