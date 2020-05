Huawei P40 Pro è il migliore smartphone per la fotografia, lo dice DxOMark

DxOMark dal 2008 è il punto di riferimento per tutti coloro che cercano la recensione affidabile di uno smartphone le cui performance siano state valutate scientificamente. Anni fa, in concomitanza con il debutto del Google Pixel originale, DxOMark ha iniziato a testare la fotocamera degli smartphone secondo vari parametri. Dall'anno scorso l'azienda ha iniziato a recensire anche le prestazioni audio dei dispositivi: i risultati di centinaia di test singoli vengono combinati nel cosiddetto punteggio DxOMark, che valuta separatamente tutte le categorie.

Nonostante l'azienda non sia solita farlo, dal momento che tutti i punteggi sono facilmente visibili sull'homepage del loro sito, DxOMark ora ha condiviso la classifica dei migliori smartphone per la fotografia, i migliori smartphone per i selfie e anche gli smartphone con le migliori prestazioni audio.

DxOMark ha suddiviso la classifica delle migliori prestazioni fotografiche in sei sotto-categorie, e Huawei P40 Pro si è conquistato il primo posto in quattro di queste: il suo punteggio totale per le prestazioni fotografiche è di ben 128 punti.

Huawei P40 Pro si posiziona in testa alla classifica dei migliori smartphone per la fotografia, per girare video, per la fotografia notturna e per le prestazioni zoom. I due campi in cui non eccelle sono quello dell'effetto bokeh (in cui vince Samsung Galaxy Note 10+ 5G) e delle foto ultra-grandangolari, in cui al primo posto troviamo il Samsung Galaxy S20 Ultra.

Huawei P40 Pro si aggiudica il primo posto anche grazie alle prestazioni della fotocamera frontale, sia per gli scatti che per la registrazione di video.

L'unica categoria in cui Huawei non riesce a guadagnarsi neanche la medaglia di bronzo è quella delle prestazioni audio. Se però state cercando uno smartphone con alte prestazioni fotografiche, dopo aver visto i punteggi dei test di DxOMark la scelta dovrebbe essere molto più facile.