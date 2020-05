Honor X10 è ufficiale con fotocamera pop-up e supporto 5G

L’uscita del Honor X10 è ufficiale. Lo smartphone è stato annunciato oggi in Cina e succederà alla serie Honor 9X dell’anno scorso.

L’azienda ha anche svelato il nuovo nome della serie. Invece di Honor 10X, si chiamerà Honor X10 per evitare lo scontro di nomi con la prossima serie Redmi 10X.

Honor X10: le specifiche

Honor X10 è alimentato dal processore Kirin 820, un chip realizzato con processo produttivo a 7nm, dotato di una frequenza massima di 2.36GHz e affiancato da una GPU Mali-G57 da 6 core. Il SoC Kirin 820 offre fino al 27% di prestazioni migliori della CPU e fino al 38% per la GPU rispetto alla generazione precedente. Honor X10 sarà disponibile in tre configurazioni: 6+64GB, 6+128GB, and 8+128GB.

Per quanto riguarda il design, Honor X10 sarà dotato di uno schermo LCD Full HD+ da 6.63 pollici con una risoluzione di 2,400 x 1,080. Il display a 90Hz sarà privo di notch e offrirà il 93% di rapporto schermo-corpo grazie alla presenza di una fotocamera frontale a scomparsa. Lo scanner per l’impronta digitale è situato sul lato.

Il comparto fotografico di Honor X10 presenta un sensore Sony IMX600 da 40MP con filtro colore RYYB, un grandangolo da 8MP e un obiettivo macro da 2MP. Come già accennato, la fotocamera frontale da 16MP è a scomparsa.

Inoltre, la batteria è da 4,300mAh e supporta la ricarica rapida attraverso una porta USB tipo C. Su Honor arriverà l’interfaccia utente Magic UI 3.1, basata su Android 10 (AOSP). Ulteriore caratteristiche includono il supporto 5G SA/NSA, Bluetooth 5.1 e BLE, e GPU Turbo.

(Image credit: Honor)

Honor X10: il prezzo

Honor X10 Configurazione Prezzo 6+64GB CNY 1,899 (circa € 244) 6+128GB CNY 2,199 (circa € 282) 8+128GB CNY 2,399 (circa € 308)

Il prezzo di partenza è di 1.899 yuan (circa € 244 al cambio attuale) per la versione base da 6GB di RAM e 64GB di memoria di archiviazione. Il prezzo arriva a 2199 yuan (circa € 282) per la versione da 6+128GB e a 2399 yuan (circa € 308) per quella da 8+128GB. I colori disponibili includono: nero, grigio, arancione e blu. Sarà disponibile in Cina dal 26 Maggio, mentre in Italia non si sa ancora quando sarà disponibile.

Honor X10 Pro non è stato annunciato durante l’evento, e ci aspettiamo sue notizie nelle prossime settimane.