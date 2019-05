Disponibili i leak delle caratteristiche, immagini e benchmark di Honor 20

Ci sono già stati diversi leak su Honor 20 ma questo è ad oggi il più importante visto che comprende specifiche, immagini e anche benchmark.

Per quanto riguarda il design, è possibile vedere dalle immagini condivise con WinFuture da Roland Quandt (una fonte affidabile) che Honor 20 ha un foro nell'angolo dello schermo per ospitare la fotocamera frontale e una piccola cornice subito sotto. Si tratta comunque di un design quasi a tutto schermo, mentre il retro sembra essere in vetro e ospitare una fotocamera con quattro lenti.

Si tratta di un design di cui avevamo già visto immagini rubate per l'Honor 20 Pro, ma altre informazioni indicavano che Honor 20 avrebbe avuto tre fotocamere posteriori, così prenderemmo questa notizia con le molle.

