"Hanno ragione" il regista di The Mandalorian 3 conferma le teorie dei fan

Rick Famuyiwa ha ammesso che alcune teorie dei fan sulla terza stagione di The Mandalorian sono azzeccate al 100%.

Durante un'intervista rilasciata a TechRadar, il regista-produttore esecutivo della serie a tema Star Wars ha confermato che alcuni fan sono riusciti ad indovinare ciò che accadrà nella terza stagione e come questa si collegherà alle altre serie.

Per non rovinare la sorpresa ai fan di Star Wars che hanno atteso pazientemente la terza stagione di The Mandalorian, Famuyiwa ha rifiutato di fornire esempi specifici. Il regista ha invece scelto di elogiare la fanbase di Star Wars per il suo tenace lavoro investigativo, anche se alcune delle ipotesi più popolari sembrano non essere del tutto corrette.

"Sono sempre affascinato dai nostri fan", ha detto Famuyiwa.

"Spesso si rimane sorpresi dall'accuratezza. Si dice: 'Wow, non posso credere che l'abbiano fatto'. Altre volte sono completamente fuori strada. Ma penso che l'energia che muove tutto questo sia positiva. Direi che alcune teorie dei fan sono corrette e altre no. Non posso confermare quali siano, ma per certi versi hanno ragione".

Da cosa nascono ipotesi così precise?

Le serie popolari come The Mandalorian attirano spesso l'attenzione dei fan generando un mare di voci e speculazioni. Del resto, gli appassionati di Star Wars sono milioni e di tutte le età, hanno spesso una buona conoscenza dei lavori di Lucas e riescono a cogliere dettagli impercettibili a uno spettatore "occasionale".

Se a questo si aggiunge il fatto che alcuni addetti ai lavori / leaker fanno trapelare informazioni e immagini durante e dopo la conclusione delle riprese, è facile comprendere come mai le teorie dei fan siano cosi vicine al vero.

L'arrivo del trailer ufficiale della terza stagione di The Mandalorian, uscito a gennaio del 2023 non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco. I trailer sono studiati per suscitare entusiasmo prima dell'uscita di un film o di una serie, ma spesso forniscono anche indizi importanti (più o meno volontariamente) che possono aiutare i fan a prevedere cosa accadrà. A volte, in particolare nel caso di alcuni film, i trailer sono talmente estesi da mostrare anche troppo.

Per questi motivi i membri della troupe di The Mandalorian, compreso Famuyiwa, hanno dovuto prestare la massima attenzione per evitare ulteriori fughe di notizie. Come ha rivelato Famuyiwa, lui stesso ogni tanto da un'occhiata alle voci che circolano online.

A differenza nostra, però, Famuyiwa fa del suo meglio per "non approfondire le voci perché non voglio finire nella tana del coniglio".

SPOILER ALERT: di seguito trovate dei contenuti che contengono potenziali spoiler della trama di The Mandalorian 3, siete avvisati.

Le teorie dei fan

Tuttavia, alcuni fan non sono riusciti a trattenersi e, nelle ultime settimane, abbiamo letto numerose indiscrezioni sulla terza stagione di The Mandalorian.

Si dice che la parte del trailer in cui si vedono i Jedi sia un flashback dell'Ordine 66 basato sui ricordi di Baby Yoda, il che potrebbe significare che l'Anakin Skywalker di Hayden Christensen - visto l'ultima volta in Obi-Wan Kenobi - potrebbe essere protagonista di un cameo. Anche il leggendario attore Christopher Lloyd (Ritorno al futuro) dovrebbe comparire nella serie, e alcuni leaker suggeriscono che interpreterà un anziano capo mandaloriano.

Si parla anche di un ruolo di supporto per Boba Fett, soprattutto dopo la comparsa di Din Djarin in The Book of Boba Fett; in aggiunta, la terza stagione di The Mandalorian dovrebbe esplorare più dettagliatamente il mondo natale di Boba e Din, Mandalore.

Per fortuna non dovremo attendere molto per scoprire se le voci sono vere, visto che la terza stagione di The Mandalorian andrà in onda dal 1 marzo su Disney Plus.