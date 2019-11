Halo: Reach presto in arrivo su PC, beta di Halo CE subito dopo

Non vediamo l’ora di mettere le mani su Halo: Reach per PC.

Ora che sappiamo che Halo: Reach arriverà su PC il 3 Dicembre, i fan iniziano a domandarsi quando uscirà Halo su PC. Al momento un’idea di quando il gioco originale potrebbe arrivare su PC si sta facendo avanti.

In un’intervista con PCGamesN, il community director di 343 Industries, Brian Jarrard, ha dichiarato che “inizieremo i beta test di Halo CE” quando Reach uscirà, il 3 Dicembre.

Alcune persone probabilmente sostengono che “Halo CE è già disponibile su PC”, e, nonostante tecnicamente sia vero, il gioco funziona solo su Windows Vista. Nonostante ci siano dei modi per aggirare questo requisito, nessuno vuole di certo avere un sistema operativo così obsoleto sul proprio PC - a dire la verità, nessuno lo voleva neanche quando era nuovo.

Chiaramente, questa versione per PC di Halo CE sarà basata sulla Master Chief Collection con grafica migliorata e una modernizzazione della classica modalità multiplayer. Con la maggiore potenza hardware che il PC può intrinsecamente garantire, potrete finalmente godervi l’esperienza di Halo a 120 frame al secondo, come avete sempre voluto.

Ovviamente c’è del lavoro che precede l’introduzione di questo gioco alla piattaforma PC. Gli utenti che giocano su PC sono conosciuti per avere particolarmente a cuore certe funzioni dei giochi, specialmente quando si parla di performance e scalabilità. Fortunatamente, Jarard afferma che 343 Industries “si sta occupando di tutti i requisiti che gli utenti PC si aspettano da un gioco al giorno d’oggi.” Speriamo che questo significhi che vedremo un porting su PC ben fatto, e non un disastro quale è stato il lancio di Red Dead Redemption 2.

Quando lo vedremo?

La data di uscita della beta di Halo: Reach per PC è slittata in avanti, quindi potremmo vedere anche la beta di Halo CE resa disponibile un po’ in ritardo. Inizialmente 343 dichiarò che la fase di beta testing di Halo Reach sarebbe avvenuta durante il mese di Maggio di quest’anno, ma il periodo è passato senza che ciò sia avvenuto. I primi beta test hanno avuto luogo verso la fine di Giugno, e si è comunque trattato di un numero molto limitato di giocatori coinvolti nei test.

Sembra che 343 Industries abbia l’obbiettivo di avviare la fase di beta testing di Halo CE dopo il periodo natalizio, ma è una finestra di tempo non ancora precisamente specificata. Se verrà seguita la stessa tabella di marcia di Halo: Reach, la fase di test potrebbe non essere disponibile non prima di Febbraio o Marzo 2020.

Non sapremo nulla fino a quando non arriverà un annuncio ufficiale a riguardo da parte di 343 Industries. In ogni caso, assistere al, meritato, ritorno della classica serie su PC è una cosa positiva per la quale vale sicuramente la pena di aspettare.