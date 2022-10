Halloween elettronico: questa volta Doom gira su una barretta di cioccolato

Vi siete mai chiesti se si potesse giocare ad uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi utilizzando come console uno snack al cioccolato? Probabilmente no, ma in tempo di scherzi e leccornie qualche sgarro viene concesso anche ai più grandi che, in casi particolari, si rivelano essere abili programmatori e appassionati videogiocatori che hanno assistito alla nascita e sviluppo del gaming.

Gli sviluppatori di Adafruit, azienda statunitense specializzata in prodotti hardware, hanno appena reso il prossimo Halloween più elettronico. Così, come se niente fosse, una barretta del celebre snack Milky Way, prodotto da Mars Incorporated e commercializzato solo nel mercato americano (qui in Europa e nel resto del mondo lo conosciamo appunto come Mars, anche se è una versione leggermente diversa rispetto a quella statunitense), si è trasformata in un dispositivo in grado di far girare la versione originale di Doom del 1993.

Candy of Doom, questo il nome della barretta, non sembra a prima vista fatta di cioccolata, a causa del modo in cui la sua superficie riflette la luce molto simile alla plastica. Tuttavia, certi dettagli perdono valore di fronte ad una delle invenzioni di Halloween più originali.

Doom gira ovunque

Non è la prima volta che vediamo Doom girare su un dispositivo tanto insolito quanto bizzarro, almeno come involucro di un videogioco. In passato, il noto sparatutto è stato fatto girare sul display digitale di un trattore John Deere, su una calcolatrice, su un’auto e, udite udite, pure su un test di gravidanza.

Ma le sorprese non finiscono qui. Un ingegnere e neuroscienziato di nome Viktor Tóth ha insegnato ad un ratto a muoversi nelle mappe di Doom. Il sistema consisteva nel somministrare al ratto un po’ di acqua e zucchero quando effettuava un’azione che gli permettesse di progredire nel gioco. Il movimento del personaggio era governato dall’animale che poteva spostare una sfera con le zampe indicando la direzione.