Google Play Pass, giochi in abbonamento per competere con Apple Arcade

Se giocate molto con lo smartphone probabilmente Apple Arcade vi potrebbe interessare. Sembra però che Google abbia una sua versione, pronta alla sfida. Ma se ne sa ancora molto poco ...

Il nuovo sfidante si chiama Google Play Pass, e per ora Google si è limitata a un breve accenno via Twitter. Il post non dice molto, solo un "prossimamente", ma abbiamo sentito anche qualche altra voce.

C'è infatti anche uno screenshot che sembra provenire da una beta privata. E che mostrerebbe il prezzo di 4.99 dollari al mese, negli Stati Uniti. Con accesso di base gratuito e una lista curata di giochi, con tutti gli acquisti in-app sbloccati.

Per ora non sappiamo altro, ma di certo sarà Google a svelare qualche altro dettaglio nelle prossime settimane.

It’s almost time ⏲️ Google Play Pass is coming soon. pic.twitter.com/vTbNmRehLm9 September 2019

Google Play Pass Vs Apple Arcade

Apple ha annunciato Apple Arcade a metà 2019. Si tratta di un abbonamento con cui accedere a una lista di giochi selezionati, senza pubblicità, per $4.99/mese.

Apple Arcade probabilmente sarà disponibile tra non molto, forse insieme alla pubblicazione finale di iOS 13, insieme ad iPhone 11 e Apple Watch 5.

Una differenza importante tra la piattaforma di Apple e quella di Google, è che Apple Arcade includerà giochi progettati appositamente per questo nuovo servizio. Google Play Pass invece dovrebbe raccogliere giochi esistenti, proposti in un formato diverso - ma non possiamo esserne sicuri per ora. Visto che anche su Google Stadia le esclusive sono una rarità, forse per ora Google non è interessata a seguire questa strada.