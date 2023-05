Google Pixel Tablet diventa sempre più simile a un iPad

Google Pixel Tablet è per certi versi simile a un iPad, in particolare a un iPad 10.9 (2022), poiché sono entrambi ottimi tablet di fascia media e hanno dimensioni dello schermo molto simili. Eppure, le differenze non si fermano qui.

Secondo il leaker @Za_Raczke, Google starebbe lavorando a un pennino e a una tastiera pensati proprio per essere usati insieme al Pixel Tablet.

In un tweet successivo, il leaker afferma che questi accessori sono ancora in fase di sviluppo e non fornisce alcuna indicazione su quando verranno effettivamente messi in commercio.

A sostegno di questa tesi, anche Mishaal Rahman ha risposto facendo notare di aver individuato il termine "Android stylus" nel codice di Android. Anche se ha aggiunto che "potrebbe trattarsi di un prodotto interno destinato esclusivamente ai test".

Un grande aggiornamento per un tablet promettente

Se Google stesse effettivamente progettando una tastiera e un pennino per il Pixel Tablet, gli darebbe due strumenti in più che probabilmente costeranno meno delle controparti Apple, anche se per ora si tratta solo di speculazioni.