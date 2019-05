Google Pixel 3a (e 3a XL) si spegne a caso, segnalano gli utenti

Grazie all'impressionante fotocamera e al prezzo di fascia media, i nuovi Pixel 3a e 3a XL di Google sono stati generalmente ben accolti dal pubblico, anche se non da tutti gli utenti.

Secondo numerose segnalazioni fatte su Reddit, alcuni hanno iniziato a lamentare spegnimenti casuali sia con Pixel 3a che con 3a XL. Android Policeindica che lo smartphone si può riaccendere solo con un riavvio forzato, che spesso richiede di tenere premuto il pulsante di accensione fino a 30 secondi.

''Ieri il telefono si è spento tre volte, anche durante la notte, facendomi rischiare di non sentire la sveglia'', così dice un utente su Reddit che stava usando lo smartphone ''in modalità 'Safe Mode', per escludere che la causa fosse un'app esterna''. In questo caso, il problema persisteva, il che fa pensare che il problema fosse relativo all'hardware.

Un altro utente su Reddit con lo stesso problema ha notato che sembrava succedere solo quando il dispositivo era connesso al Wi-Fi e ''lasciando il telefono con il Wi-Fi spento sembra riesca a prevenire lo spegnimento casuale''.

Un altro utente che ha segnalato il problema a Google sostiene che gli sia stato consigliato di fare un ''ripristino alle impostazioni predefinite'' dello smartphone, ed è stato provato che sia una soluzione efficace. Altri hanno optato per riportare indietro o cambiare il loro dispositivo.

Google non ha ancora confermato ufficialmente di essere a conoscenza del problema, quindi non sappiamo se sta pianificando un aggiornamento firmware per risolverlo. Quando è uscito Google Pixel 3, il modello precedente, era affetto da molti bug che sono poi stati sistemati con un aggiornamento di sicurezza.