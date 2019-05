Google Pixel 3a avvistato in viola prima dell'uscita prevista il 7 maggio

Si dice che Google Pixel 3a e Pixel 3s XL dovrebbero uscire il 7 maggio, ma altri dettagli riguardo i nuovi telefoni potrebbero essere emersi prima della presentazione ufficiale e online è apparsa l'immagine di quella che si ritiene sia la confezione di vendita di Pixel 3a.

Molti dettagli riguardanti alcune specifiche di Google Pixel 3a sono state rivelate dalla confezione, come ad esempio il display da 5.6 pollici, la memoria da 64GB, il pulsante di accensione giallo e il colore viola/blu del dispositivo, dettaglio di cui avevamo già sentito parlare da un'altra fonte.

Questi dettagli sono stati forniti da This is Tech Today, e qua sotto potete vedere un video su YouTube dove si dice che ci sarà una versione del cellulare da 128GB, che la data di uscita sarà il 7 maggio (il primo giorno di Google IO 2019) e che il prezzo di Pixel 3a dovrebbe partire da 399 dollari, mentre il prezzo di Pixel 3a XL partirebbe da 479 dollari.

Un'altra clamorosa fuga di notizie rivela altri dettagli su Pixel 3a

Sembra però che potremmo aver visto alcune informazioni ufficiali, dato che a quanto pare una clamorosa fuga di notizie per Google ha rivelato sul web una serie di immagini del nuovo dispositivo tramite DroidLife.

Per quanto riguarda le informazioni uscite insieme alle immagini divulgate, non si tratta di niente di cui non si fosse già parlato in precedenza, il che significa che quello che abbiamo sentito molto probabilmente è vero.

Image Credit: DroidLife (Image: © DroidLife)

Secondo precedenti voci di corrodoio, Google Pixel 3a sarà alimentato dal processore Snapdragon 670 con una RAM da 4GB. Il modello più grande, il 3a XL, sarà alimentato dal processore Snapdragon 710 con una RAM da 6GB. Si dice che entrambi i dispositivi avranno la stessa fotocamera che conosciamo già grazie ai precedenti modelli Pixel.

Per quanto riguarda la data di uscita di Pixel 3a, avrete la possibilità di acquistare i dispositivi subito dopo la presentazione ufficiale dato che il rivenditore indiano Flipkart ha già messo online un countdown con la dichiarazione che ''qualcosa di grande sta arrivando nell'universo Pixel. Saprete di più l'8 maggio''.

Nonostante l'8 maggio potrebbe essere solo la data in cui si può effettuare un pre-ordine, noi speriamo di non dover aspettare troppo per poter mettere le mani sui nuovi cellulari Pixel.