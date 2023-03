Google One "regala" la sua VPN integrata, tra poco anche in Italia

Il piano più economico di Google One sta migliorando notevolmente la protezione della privacy dei suoi utenti, visto che a breve anche saranno inclusi il servizio VPN e il monitoraggio del dark web per verificare la fuga di eventuali informazioni personali, il tutto a soli 1,99 euro al mese.



In un aggiornamento, Google ha esteso la possibilità di utilizzo della VPN integrata che, nelle prossime settimane, sarà disponibile per gli utenti di 22 Paesi, tra cui l’Italia. Inoltre, la disponibilità riguarda i principali sistemi operativi per smartphone, tablet e PC, vale a dire Android, iOS e Windows e Mac. Al momento, pare che non ci sarà un'app da installare sul televisore, nemmeno su quelli con Google TV.

Protezione condivisa se ci si abbona tutti

Gli utenti potranno anche condividere la VPN con un massimo di altre cinque persone, ma solo se hanno un abbonamento Google One.



Il lancio segna un significativo passo avanti per Google, il cui servizio VPN era precedentemente disponibile solo per gli utenti che sceglievano i piani da 2 TB in su. Tuttavia, non si tratta di una tipica VPN, in quanto non è progettata per aggirare le restrizioni geografiche, ma "solo" per mascherare l'indirizzo IP dell'utente da reti e terze parti.

Oltre alla VPN, il pacchetto più economico di Google One offre anche il monitoraggio del dark web. Nello stesso annuncio, l'azienda ha dichiarato che "scansionerà il dark web alla ricerca delle vostre informazioni personali, come nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e numero di sicurezza sociale (SSN)". Quest'ultimo dato riguarda solo i cittadini statunitensi, e non sappiamo ancora se saranno inclusi anche dati diversi, come per esempio il Codice Fiscale Italiano.



Nel caso in cui Google trovi qualcosa sugli utenti nel dark web, il servizio fornirà "indicazioni su come proteggersi".

L'elenco completo dei Paesi che potranno usufruire dei nuovi servizi comprende Austria, Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti.