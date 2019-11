Google Nest Mini: tutto quello che c'è da sapere

Il nuovo Google Nest Mini è stato rinnovato diventando così ufficialmente il nuovo altoparlante smart di Google.

Esteticamente identico al Google Home Mini che va a sostituire, presenta in realtà diversi miglioramenti

Una delle principali caratteristiche del nuovo Google Nest Mini è che avrà tre altoparlanti, uno in più rispetto al precedente Home Mini.Questo migliorerà la qualità del suono, con bassi due volte più potenti (o almeno così è come afferma Google).

Google Assistant è integrato in Nest Mini, così imparerà presto le vostre abitudini e risponderà velocemente ai vostri comandi.

(Image credit: Google)

L'altoparlante è costruito con materiale riciclato e così sarà completamente ecologico. La base è realizzata con bottiglie in plastica riciclate.

Google Nest Mini può essere prenotato già da oggi dallo store di Google al prezzo di 59 euro nei colori grigio chiaro o antracite. le consegne sono previste dal 22 ottobre.