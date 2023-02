Google Bard è partito con il piede sbagliato, brutto colpo in Borsa

Le azioni di Alphabet, la società madre di Google, sono crollate fino al 9% quando il rivale di ChatGPT, Google Bard, non è riuscito a impressionare gli investitori dopo aver commesso un errore fatale (via Reuters).

L'azienda ha perso circa 100 miliardi di dollari di valore di mercato in una giornata, mentre le azioni di Microsoft salivano del 3%. L'incapacità di stupire gli spettatori è stata in parte dovuta a un video promozionale che ha visto il Bardo addestrato da LaMDA condividere informazioni imprecise.

Google Bard vs ChatGPT

Reuters aveva notato la risposta errata durante una presentazione dell'azienda che ha messo in scena una simulazione chiedendo a Bard: "Quali nuove scoperte del James Webb Space Telescope posso raccontare a mio figlio di 9 anni?".

Tra le risposte di Bard c'era quella che il JWST aveva scattato le "primissime foto" di un esopianeta - un pianeta esterno al nostro sistema solare. Questa affermazione non è corretta, poiché il Very Large Telescope dell'European Southern Observatory è accreditato per aver scattato la prima foto di un esopianeta nel 2004, come confermato dalla NASA.

Il giorno prima della grande presentazione di Google, Microsoft ha tenuto un evento per condividere informazioni sul suo strumento di ricerca Bing, che ora ha integrato direttamente ChatGPT, facendo salire le azioni della società.



Un portavoce di Google ha dichiarato: "Questo evidenzia l'importanza di un processo di test rigoroso, che stiamo avviando questa settimana con il nostro programma Trusted Tester".

L'amministratore delegato, Sundar Pichai, ha dichiarato in un post sul blog Google che il programma sarà "disponibile al pubblico nelle prossime settimane", ma molti temono che sia troppo poco e troppo tardi, dopo l'investimento multimiliardario di Microsoft in OpenAI, la startup dietro ChatGPT.



Gil Luria, analista software senior presso D.A. Davidson, ha dichiarato: "Mentre Google è stata leader nell'innovazione dell'IA negli ultimi anni, sembra essersi addormentata nell'implementazione di questa tecnologia nel suo motore di ricerca". Luria ha spiegato che l'annuncio "affrettato" ha portato a un "imbarazzante pasticcio".