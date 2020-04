God of War: la statua di Iron Studios

God of war è una delle serie videoludiche più belle e importanti di sempre, a tal punto che Kratos, il protagonista dell’opera, è diventato, nel tempo, uno dei volti più rappresentativi del mondo PlayStation. Recentemente il franchise ha festeggiato i 15 anni dal debutto del primo capitolo avvenuto sulla PS2, quindi quale miglior modo di celebrare e ricordare l’impavido e feroce guerriero spartano se non attraverso la statua prodotta da Iron Studios?

L'action figure, di pregevole fattura, è ispirata all’ultimo capitolo della saga, la cui storia è ambientata nel mondo della mitologia norrena. Kratos, dopo aver sconfitto gli dei dell’Olimpo ed essersi stabilito nelle lontane e selvagge terre nordiche, funge da mentore e protettore per suo figlio, Atreus, cercando di dominare la rabbia e la sete di vendetta che lo hanno spinto a combattere per molti anni.

Immagine 1 di 12 (Image credit: Iron studios) Immagine 2 di 12 (Image credit: Iron studios) Immagine 3 di 12 (Image credit: Iron studios) Immagine 4 di 12 (Image credit: Iron studios) Immagine 5 di 12 (Image credit: Iron studios) Immagine 6 di 12 (Image credit: Iron studios) Immagine 7 di 12 (Image credit: Iron studios) Immagine 8 di 12 (Image credit: Iron studios) Immagine 9 di 12 (Image credit: Iron studios) Immagine 10 di 12 (Image credit: Iron studios) Immagine 11 di 12 (Image credit: Iron studios) Immagine 12 di 12 (Image credit: Iron studios)

Kratos con Atreus da God of War, statuetta IronStudios Questa statuetta rappresenta Kratos con suo figlio Atreus. È realizzata in Polystone, una speciale resina che risulta molto simile alla pietra. Un oggetto raffinato e caratterizzato da una grandissima cura dei dettagli, perfetto per ogni appassionato di God of War.

La statua ha un’altezza di 20 cm ed è in scala 1:10. Fa parte della collezione Deluxe prodotta da Iron Studios in collaborazione con SIE Santa Monica Studio, la casa di sviluppo del gioco. Possiamo notare l’ottima qualità del prodotto già a partire dai materiali utilizzati, infatti la statua è in Polystone, un materiale costituito in gran parte di resina poliuretanica miscelata con additivi in polvere di pietra. L’aggiunta di tali additivi dona un peso consistente all’action figure e un effetto “pietra”. Grazie alle sue proprietà, quindi, il Polystone è molto resistente e mantiene in modo impeccabile il colore. Ogni statuetta è scrupolosamente dipinta a mano.

Grande attenzione, poi, è stata riposta nella cura dei particolari e dei vari dettagli che caratterizzano i due personaggi. Come potete notare dalle immagini disponibili qui sopra, infatti, Kratos e Atreus sono riprodotti molto fedelmente e, in particolare, risaltano all’occhio le trame dei vestiti e delle armi. La posa assunta dai due guerrieri è notevolmente dinamica, con Atreus pronto a scoccare una micidiale freccia versa il nemico e Kratos, il cinereo spartano, che con un braccio regge lo scudo a protezione del figlio, mentre con l’altro brandisce la famosa ascia da guerra Leviatano.

Ovviamente, data la pregevole fattura, la statuetta ha un costo non indifferente, infatti è disponibile all’acquisto sul sito 1001modellini.it ad un prezzo di 228,99€. Tuttavia, crediamo che il prezzo sia completamente giustificato dalla qualità del prodotto offerto e che questa statuetta sia un must have per qualsiasi appassionato della saga.