GeForce RTX 3070: meglio di una RTX 2080 Ti ma costa la metà

La GeForce RTX 3070 uscirà un po' in ritardo rispetto a quanto speravamo, ma questo non ha impedito a Nvidia di mettere a confronto la sua nuova scheda di fascia media con la RTX 2070 e con la RTX 2080 Ti.

Il test prende in considerazione carichi variegati, tra giochi, benchmark e applicazioni di produttività. Come sottolineato da Nvidia, la RTX 3080 è più veloce della 2080 Ti in ogni contesto. Le uniche (importanti) eccezioni son Control e Timespy Extreme (un benchmark grafico), dove la 2080 Ti è appena più veloce. Di contro, la RTX 3070 supera abbondantemente la RTX 2070, e riesce addirittura a raddoppiarne le prestazioni in Blender.

Secondo l'analisi di Videocardz, i dati indicano che la RTX 3070 è mediamente più veloce dell'8% rispetto alla RTX 2080 Ti, e del 68% rispetto alla RTX 2070.

I dati andranno verificati quando la scheda sarà effettivamente disponibile, ma già da subito possiamo trarne una conclusione entusiasmante: la RTX 3070 offre prestazioni simili o migliori alla RTX 2080 Ti alla metà del prezzo. La nuova scheda Nvidia infatti costa di listino 519 euro, mentre per la 2080 Ti ancora oggi non ve la cavate con meno di 1000 euro. Non è detto però che con l'arrivo del Prime Day 2020 non arrivi anche qualche buona offerta su una scheda grafica.