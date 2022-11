Fujifilm X-T5: il mix perfetto tra vintage e moderno

Fujifilm ha presentato la sua nuova fotocamera mirrorless APS-C Fujifilm X-T5, la quinta generazione della serie X-T che continua la tradizione dei precedenti modelli unendo soluzioni tecnologiche all'avanguardia e l'inconfondibile design vintage di casa Fuji.

La nuova Fujifilm X-T5 ripropone il classico mirino centrale caratteristico della serie X-T e presenta tre ghiere sul pannello superiore per il controllo di ISO, velocità dell'otturatore e compensazione dell'esposizione. La nuova APS-C di casa Fuji dispone di uno schermo LCD inclinabile a tre vie da 1,84 milioni di pixel che agevola ampiamente le riprese in posizione verticale o all'altezza della vita.

Si possono controllare e modificare le impostazioni della fotocamera anche prima di accenderla, come nel caso della ghiera dei diaframmi, presente nella maggior parte degli obiettivi XF.

La nuova arrivata della famiglia X-T si presta a un ampia gamma di generi fotografici che vanno dalla fotografia street/documentaristica, agevolata dalla grande mobilità e compattezza del corpo macchina che pesa appena 557g, alla fotografia di paesaggio e alla ritrattistica, che richiedono una qualità dell'immagine elevata garantita dal sensore CMOS da 40,2MP.

Grazie al nuovo sistema AF con rilevamento del soggetto e all'elevata velocità di scatto, X-T5 si presta molto bene anche alla fotografia sportiva e d'azione.

La fotocamera è dotata di un EVF da 3,69 milioni di pixel con ingrandimento 0,8x. Rispetto al modello precedente, il mirino migliora la soppressione della parallasse e della distorsione, che tipicamente si verifica quando la posizione dell'occhio si sposta mentre si utilizza il mirino.

L'operabilità ottimizzata con ghiere e pulsanti ha consentito a Fuji di ridimensionare il corpo macchina per migliorare l'usabilità della fotocamera a mano libera. Tutto questo è integrato in una struttura resistente agli agenti atmosferici che consente di utilizzare X-T5 in qualsiasi condizione climatica con la massima tranquillità.

Fujifilm ha migliorato anche le specifiche video, che ora includono anche la registrazione di video in formato 4:2:2 a 10 bit con risoluzione 6,2K/30P il supporto per i formati Apple ProRes RAW a 12 Bit e Blackmagic Raw.

(Image credit: Fujifilm)

Specifiche e funzioni

Fujifilm X-T5 fa grandi passi in avanti rispetto alla precedente X-T4 grazie al nuovo sensore X-TransTM CMOS 5 HR da 40,2MP e al processore X-Processor 5, che offrono un livello di elaborazione delle immagini superiore e al contempo consentono di accedere a una serie di nuove funzioni basate su deep learning e algoritmi AI.

Il sensore X-Trans™ CMOS 5 HR può inoltre assorbire più luce grazie alla sua struttura dei pixel ottimizzata. Fujifilm X-T5 garantisce una migliore qualità delle immagini rispetto alla precedente X.T4 grazie a un valore ISO nativo di 125 e a una velocità dell'otturatore più elevata di 1/180000.

La nuova X-T5 vanta un sistema di stabilizzazione dell'immagine interna (IBIS) a 5 assi fino a 7,0 stop (con l'obiettivo FUJINON XF35mmF1.4 R) che consente di scattare a mano libera anche in condizioni di scarsa illuminazione e un sistema AF con tecnologia AI per rilevamento del soggetto, basato sulla tecnologia deep learning e in grado di rilevare animali, uccelli, automobili, motocicli, aeroplani e treni.

Il sistema AF segue automaticamente il soggetto mantenendo la messa a fuoco costante, in modo che gli utenti possano concentrarsi sulla composizione. Tra le novità troviamo anche il bilanciamento del bianco automatico ad alta precisione basato sull'intelligenza artificiale, che consente di ottenere colori naturali e accurati senza il minimo sforzo

Le nuove funzioni includono la modalità Pixel Shift Multi-Shot, che quadruplica la risoluzione dell'immagine e garantisce un'accurata riproduzione dei colori, ideale per la fotografia commerciale e l'archiviazione digitale dei beni culturali e Smooth Skin Effect, che leviga automaticamente i toni della pelle, riducendo il carico di post-elaborazione richiesto nella fotografia di ritratto.

Fujifilm X-T5 dispone di ben 19 modalità “Film Simulation” predefinite, progettate per offrire un effetto pellicola fotografica adeguato a seconda della scena e dell'effetto desiderato.

X-T5 supporta il formato immagine HEIF che offre una qualità dell'immagine a 10 bit con file fino al 30% più piccoli rispetto ai JPEG standard.

(Image credit: Fujifilm)

Funzionalità video

Fujifilm X-T5 consente di registrare filmati 6.2K internamente a 30P 4:2:2 con profondità colore a 10-bit. Tra le funzioni video troviamo la modalità 4K HQ, che utilizza un sovracampionamento 6,2K per produrre video di alta qualità, sfruttando al contempo il sensore ad alta risoluzione per fornire video di qualità elevata.

X-T5 supporta il formato F-Log2, che registra una gamma dinamica di oltre 13 stop per incrementare le opzioni di editing in post-produzione.

Se combinata con un dispositivo HDMI ATOMOS, l'uscita video RAW di X-T5 può essere registrata come Apple ProRes RAW a 12 bit con risoluzione di 6,2K e fino a 29,97 fps. Se combinato con Blackmagic Design Video Assist 12G, l'uscita video RAW può essere registrata nel formato Blackmagic RAW con dimensioni dei fotogrammi fino a 6,2K e framerate fino a 29,97 fps.

(Image credit: Fujifilm)

Prezzo e disponiblità

FUJIFILM X-T5 sarà disponibile dal 17 novembre 2022 ai seguenti prezzi, suggeriti al pubblico, iva compresa:

X-T5 solo corpo macchina 2.039,99€

X-T5 + obiettivo XF18-55mm 2.449,99€

X-T5 + obiettibo XF16-80mm 2.549,99€

(Image credit: Fujifilm)

FUJINON XF30mmF2.8 R LM WR Macro

Fujifilm X-T5 arriva insieme a un'ottica progettata appositamente per sposarsi con il suo sensore CMOS da 40,2MP e con il suo corpo macchina leggero e compatto.

FUJINON XF30mmF2.8 R LM WR Macro è un obiettivo standard con una lunghezza focale fissa di 30mm (equivalente a 46mm nel formato pellicola 35mm). Rispetto agli obiettivi standard convenzionali, XF30mmF2.8 ha una distanza minima di messa a fuoco molto ridotta e prestazioni macro notevolmente migliorate, con un rapporto di ingrandimento 1:1.

Essendo resistente alla polvere e agli agenti atmosferici si abbina perfettamente al corpo macchina di X-T5 e consente di scattare anche in condizioni climatiche estreme.

FUJNON XF30mmF2.8 R LM WR Macro sarà disponibile dal 17 novembre prossimo al prezzo suggerito al pubblico di 729,99€ iva inclusa.