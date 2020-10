Forza Street ora è disponibile per iOS e Android

Il franchise di giochi di corse più famoso di Microsoft è finalmente arrivato su iOS e Android con Forza Street , ed è completamente gratuito. Proprio come gli altri giochi del franchise, bisognerà gareggiare per sbloccare nuove auto da corsa e gli aggiornamenti (eventi, storie e sfide) sono previsti a intervalli settimanali.

Chiunque possieda uno smartphone della gamma Samsung Galaxy S20 otterrà vantaggi extra, come un paio di auto gratuite (Ford Mustang GT 2015, C7 Corvette Z06 2015) e altri oggetti di gioco. Gli utenti con dispositivi Samsung più datati dovrebbero comunque ottenere gratuitamente la Ford Mustang GT 2015 e, in entrambi i casi, questi contenuti bonus si dovranno scaricare dal Galaxy Store entro il 6 febbraio 2021. Non sono invece previsti extra per gli altri utenti.

Dulcis in fundo, Forza Street è compatibile con lo schermo a 120Hz per un'esperienza di gioco più fluida e coinvolgente. Non solo gli utenti Samsung Galaxy S20 potranno usufruirne, infatti anche alcuni smartphone da gioco come l' Asus ROG Phone 2 dispongono di un display simile.