EOS R, Canon stuzzica i professionisti con una fotocamera mirrorless full-frame

Canon vuole mantenere il mondo della fotografia in fermento: a poche ore dall'annuncio ufficiale dello sviluppo di EOS 1D X Mark III, un dirigente dell'azienda ha stuzzicato l'interesse generale parlando di una nuova fotocamera EOS R.

Era da un po' che circolavano voci su una fotocamera mirrorless full-frame EOS R di fascia alta e, ad aprile, Canon ha confermato che "la fotocamera di livello professionale che ti aspetti, è in arrivo".

Avrà la stabilizzazione dell'immagine in-body (IBIS), un colpo di scena per Canon.

Ad ottobre David Parry, Product Marketing Specialist per Canon (UK), ha ribadito la stessa notizia, anche se in modo più stuzzicante, affermando: "Stiamo considerando di portare sul mercato una EOS R di fascia alta", una che "avrà slot per doppia scheda ". Conferme anche per IBIS, attualmente in fase di sviluppo.

EOS Rx batte un colpo

A settembre è stato pubblicato un opuscolo per un modello EOS Ra - progettato specificamente per gli astrofotografi - sul sito Web Canon UK.

Sono comparse anche indiscrezioni su una EOS Rx che potrebbe essere l'alternativa mirrorless all'attuale EOS 1D X Mark II o al suo prossimo successore. In effetti, una recente fuga di notizie ha rivelato che una EOS R Mark II era elencata in un documento della roadmap interna di Canon.

Con così tanti riferimenti, è molto probabile che un terzo modello EOS R sia in cantiere, le specifiche tuttavia rimangono un mistero.

Canon ha brevettato un sensore di immagine da 83 MP che potrebbe farsi strada nel modello EOS R dalle specifiche esigenze, con il produttore di fotocamere che probabilmente cerca di dare un po 'di concorrenza alla Sony Alpha A7R IV.

É molto probabile che il 2020 sia l'anno in cui Canon mostrerà le prossime macchine. "Non vedo l'ora, aspetto con ansia le fotocamere della serie R", ha dichiarato Parry.

[Via Digital Camera World]