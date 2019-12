Ecco il più piccolo portatile al mondo con touchpad

C'è stato un momento, non molto tempo fa, in cui una nuova tipologia di portatili, chiamati Netbook , dominava il mercato ma, come i dinosauri, si sono estinti, spazzati via dai tablet Apple ed Android.

Tuttavia, dopo i recenti revival di dischi in vinile e retro-console, l'azienda cinese Magic Ben punta adesso a rilanciare il trend con un nuovo dispositivo chiamato Mag1

Nonostante misuri appena 20,7 x 14,6 x 1,8 cm - un ingombro pari quasi ad un foglio A5, con un peso inferiore a 700 g - il Mag1 ha in realtà più porte di un Apple Macbook , con una porta USB 3.0 full size, un connettore Type-C, un lettore di schede microSD, una presa audio e una porta micro HDMI .

Superleggero

Il Mag1 riesce a includere alcuni componenti di ottimo livello come una CPU Intel Core M3-8100Y, 16GB di memoria e un SSD da 512GB. Tuttavia il suo display touchscreen, con un rapporto 16:10 e una risoluzione di 2560 x 1600 pixel - rimane il suo più grande punto di forza.

Aggiungete il supporto per una penna stilo touchscreen, una tastiera retroilluminata, un lettore di impronte digitali e una porta M.2 di riserva e otterrete un laptop piuttosto allettante con un ingombro incredibilmente piccolo per soli 715 € su Gearbest .

Nonostante le sue piccole dimensione, viene fornito con una batteria da 30Ah che, secondo il produttore, lo alimenterà per un massimo di sette ore. Come bonus aggiuntivo è possibile utilizzare un power bank per ricaricarla tramite il connettore Type-C, in quanto quest'ultimo supporta l'erogazione di energia.