Ecco delle ottime cuffie Bluetooth a meno di €50

Jabra Elite 45h a 99,99€ 49,99€ (Si apre in una nuova scheda)



Jabra Elite 45h sono delle cuffie wireless (Si apre in una nuova scheda) dotate di grandi altoparlanti da 40mm, in grado di assicurare il massimo della qualità audio. L'autonomia è di ben 50 ore, il massimo per quanto riguarda le cuffie con padiglione, mentre una ricarica di soli 15 minuti può garantire fino a 10 ore di ascolto. La ricarica completa richiede invece 30 minuti.

Supporta anche le chiamate, attraverso la presenza di due microfoni che assicurano un audio chiaro in qualsiasi ambiente, ed è possibile utilizzare alcune funzionalità avanzate attraverso l'app Jabra Sound+, come per esempio un equalizzatore personalizzabile.

Oltre a ciò, è anche possibile eseguire una regolazione inziale dell'audio delle cuffie, al fine di adattarle al meglio al vostro udito. Presente anche la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa, Siri e Google Assistant.

Essendo pensate per la mobilità, le cuffie possono essere ripiegate per essere riposte comodamente in borsa o nello zaino. I cuscinetti dei padiglioni realizzati in gommapiuma assicurano il massimo del comfort, anche dopo averle indossate per ore.

Sono disponibili nelle varianti di colore Titanio Nero, Blue, Oro beige e Nero.