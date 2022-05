Dopo il finale di Ozark, ecco come evitare gli spoiler su Netflix

Gli spoiler sono l'incubo di molti utenti, soprattutto in un'epoca in cui è difficile evitare le anticipazioni moleste, le rivelazioni a sorpresa e altri elementi della storia vista la nostra massiccia presenza online tra servizi di streaming e social network.

Molte persone cercano di difendersi come possono, silenziando profili ufficiali su Twitter, smettendo di usare i social per non incappare in qualche spoiler di trama magari su un reel o un meme, almeno finché non finiscono di guardare tutta l'ultima stagione di Stranger Things (opens in new tab).

Ora, se è irragionevole pretendere che i sociali diventino un luogo spoiler-free, è abbastanza lecito aspettarsi che almeno i servizi di streaming evitino di fare anticipazioni che tolgano il piacere della scoperta con le anteprime e i materiali di marketing... eppure, pare proprio che Netflix abbia spoilerato il finale di Ozark, una serie originale molto apprezzata nel mondo.

In un thread di Reddit (opens in new tab) creato durante lo scorso weekend, diversi utenti hanno segnalato che due elementi principali della trama sono stati svelati nelle anteprime e nelle clip disponibili sulla homepage di Netflix. Non vogliamo guastarvi la sorpresa, pertanto non vi daremo altri dettagli, ma se siete proprio immuni agli spoiler, trovate tutto nel thread linkato qualche riga più sopra.

Netflix di solito fa molta attenzione alle clip e alle immagini di anteprima, cambiando spesso gli elementi grafici, per attirare l'attenzione degli utenti sulle proprie produzioni senza svelare nulla.

Ogni tanto, però, capita che una clip creata per attirare nuovi spettatori, in particolare per serie presenti già da tempo sul catalogo, possa svelare qualcosa di troppo, destando non poca irritazione negli appassionati.

Per fortuna, c'è modo di evitare queste spiacevoli situazioni. Ecco come.

(Image credit: Ink Drop / Shutterstock)

Come evitare gli spoiler su Netflix

Esiste un modo per disattivare trailer e clip nelle impostazioni del vostro account, in questo modo, la home page di Netflix diventa statica.

Per iniziare, accedete a "Gestisci i profili", dalla pagina di selezione "Chi vuole guardare Netflix?" oppure passando il mouse sulla faccina in alto a destra della schermata principale. Una volta fatto, selezionate il profilo da modificare.

Vi verrà presentata una lista di opzioni che include la possibilità di cambiare il nome del profilo e le impostazioni relative ai contenuti per adulti. In fondo alla pagina, vedrete una sezione chiamata "Riproduzione automatica", con una spunta accanto alla voce "Riproduci automaticamente le anteprime mentre sfogli su tutti i dispositivi" che è selezionata in modo predefinito. Vi basterà deselezionare la casella o disattivare l'opzione, a seconda del dispositivo da cui avete fatto login.

Questo metodo protegge al 100% dagli spoiler?

Purtroppo no. Sebbene disattivare trailer e clip aiuti parecchio, la home page di Netflix è sempre piena di immagini, alcune delle quali potrebbero contenere spoiler, incluso uno relativo proprio a Ozark e anche abbastanza importante.

Se Netflix continuerà a produrre stagioni suddivise in due o più parti, così come ha fatto per Ozark e Stranger Things, il personale responsabile dovrà impegnarsi di più e assicurarsi che nessuna immagine possa rovinare la sorpresa. Ci auguriamo davvero che incidenti del genere non capitino più...