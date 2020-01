Disney+ arriva in Italia a partire dal 24 Marzo

Il canale Twitter ufficiale italiano della WaltDisneyStudios ci fa sapere che la piattaforma di streaming online Disney+ sarà disponibile in Italia prima del previsto, a partire dal 24 Marzo.

Inizialmente, la data di uscita nel nostro bel paese era infatti il 31 Marzo. Una settimana di anticipo che farà sicuramente tanto piacere agli appassionati di Star Wars, visto che quest’ultimo sarà uno dei principali contenuti ad essere disponibile al lancio, con la serie TV The Mandalorian, ambientata nell’universo di Guerre Stellari, osannata da pubblico e critica, e già disponibile su Disney+ negli USA.

Oltre ai classici contenuti Disney, su Disney+ sarà possibile usufruire anche della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, la quale contiene film sui supereroi che abbiamo visto al cinema, più altri contenuti e show televisivi creati appositamente per Disney+ come WandaVision, Moon Knight, What If, Loki, The Falcon and The Winter Soldier.

Disney+ andrà ovviamente a competere con i grandi colossi dello streaming online, prima fra tutti Netflix e Amazon Prime. La più grande differenza probabilmente sarà nel prezzo, che dovrebbe rimanere molto più basso rispetto a quello di Netflix. La piattaforma Disney, infatti, costa negli USA 6,99 dollari e ci aspettiamo un prezzo simile anche in Italia. Infine, si potranno creare sette account diversi e la visione in contemporanea sarà possibile su ben quattro dispositivi diversi.