Death Stranding, la versione PC avrà una migliore resa grafica sui monitor ultrawide

Death Stranding sta compiendo seri sforzi per mettere in risalto la qualità grafica del porting su PC, e uno di questo è il supporto ai monitor ultrawide. Se vi stavate chiedendo che tipo di differenza potesse fare, recentemente sono stati rilasciati un paio di nuovi videoclip che mostrano i miglioramenti.

Come condiviso da Kojima Productions su Twitter, il filmato inizialmente mostra il classico aspetto del gioco (con proporzioni widescreen 16:9), prima di estendere il punto di vista ad una risoluzione ultrawide per mostrare i dettagli mancanti e una visuale più ampia grazie alla visione periferica offerta dal formato 21:9.

PC ver. which will be released June 2nd! Not just the game play scenes, but the cutscenes will have the ultra wide monitor support. You will get wider, deeper into the world of #DeathStranding. Check out the trailer!#DeathStrandingPC↓Pre-order here!https://t.co/wehuYG1KNe pic.twitter.com/J6NmPqXMeZMarch 5, 2020

I risultati sembrano molto gradevoli e si nota che il giocatore trarrà beneficio non solo dal supporto ultrawide in-game, ma anche dalle cut-scenes.

#DeathStranding PC ver which will be released June 2nd, supports the ultra wide monitor....which allows you to really dive into the experience! Check out the trailer!#DeathStrandingPC#505games @505_Games ↓Pre-order here!https://t.co/wehuYG1KNe pic.twitter.com/9nt3R63oEZMarch 3, 2020

Modalità Foto

Lo stesso Hideo Kojima ha recentemente avuto il tempo di mostrare la modalità foto che arriverà sul porting per PC di Death Stranding, che, come suggerisce il nome, consentirà di scattare delle foto durante il gioco di scene particolarmente belle o memorabili (con la possibilità di essere creativi, inquadrare e modificare le foto in diversi modi).

These are some examples from the Photo Mode in the PC ver. We will introduce on how to create them in another video later. Me, and some staffs that loves to take photos enjoyed making this Mode! Available, June 2nd.Pre-order nowhttps://t.co/TxRuNL91u2 pic.twitter.com/WvMwqzPiBnMarch 4, 2020

Sulla base delle ultime voci circolate su Twitter, la modalità foto è sicuramente qualcosa che i giocatori di PS4 desiderano aggiungere alla loro versione di Death Stranding.

La versione per PC di Death Stranding uscirà il 2 giugno, quindi rimangono solo pochi mesi di attesa. Sarà disponibile sia su Steam che su Epic Games Store e arriverà con alcuni contenuti bonus che riguardano Half-Life inseriti in modo particolarmente interessante.

