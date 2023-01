Da AMD una grafica mobile alla pari con la RTX 3060 desktop

Le GPU AMD RDNA 3 arriveranno sui migliori laptop, nel corso del 2023, e AMD promette prestazioni alla pari con quelle di una RTX 3060 desktop. L'azienda, al CES 2023, ha mostrato test dove la Radeon RX 7600M XT conferma tale affermazione in giochi come Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3 e Shadow of the Tomb Raider. In tutti e tre i casi la scheda AMD batte la RTX 3060, con valori di FPS superiori a 100.

AMD offrirà ai produttori di laptop la Radeon RX 7600M XT da o la RX 7600M, entrambe con 8 GB di memoria. La loro potenza si traduce in prestazioni superiori del 31% rispetto alla GPU RTX 3060 da 8 GB per desktop in giochi come Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3, Dirt 5, The Division 2, Hitman 3, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, The Witcher 3 e PUBG, tutti eseguiti a 1080p con impostazioni massime.

(Image credit: AMD)

Ovviamente dall'altra parte la risposta non manca, visto che Nvidia sta portando sui portatili le GPU RTX 4000 - anzi i primi laptop con queste GPU arriveranno un po' prima rispetto a quelli con grafica AMD.

In generale sono buone notizie per chi sta considerando di comprare un nuovo laptop gaming nei prossimi mesi, e anche ovviamente per chi è interessato a un portatile per la creazione di contenuti. Tutte queste nuove GPU, infatti, sono fantastiche per giocare e perfette per gli usi professionali.

In ogni caso, AMD ha anche le GPU Radeon RX 7000S. Si tratta di GPU RDNA 3, con la RX 7700S che offre 32 teraflop di prestazioni con 8 GB di memoria GDDR6. La RX 7600S offre 28 teraflop di prestazioni con 8 GB di memoria GDDR6. Entrambe supporteranno anche la codifica e la decodifica AV1.

AMD sostiene che Cyberpunk 2077 potrà essere eseguito a 1080p con impostazioni massime a 87fps con la Radeon RX 7700S 8GB o Shadow of the Tomb Raider a 142fps e Death Stranding a 147fps. Asus sarà una delle prime a offrire un portatile da gioco sottile e leggero con la Radeon RX 7700S, grazie al suo portatile Asus TUF gaming A16 che dispone di un display QHD Plus da 16 pollici che funziona fino a 240Hz.

Via Tom's Hardware